La Policia Nacional sanciona a 846 persones per no usar la màscara en el que portem de mes

La major part de les sancions s’aglutinen en les franges horàries de la vesprada i la nit

També s’ha col·laborat amb la Unitat Adscrita i amb Policia Local en la inspecció de locals els caps de setmana

Agents de la Policia Nacional han alçat, en la Comunitat Valenciana, 846 actes per no usar la màscara des que va començar el mes. La major part de les propostes per a sanció s’han donat a la província de València, amb un total de 538 actes, Alacant va sumar 257 actes i a la província de Castelló van ser 51 actes. La major part s’han produït en les últimes hores de la vesprada i en les hores nocturnes.

Cal destacar que s’han produït tres detencions per resistència, una d’elles a la ciutat de València, una altra a Xirivella i l’última aquest cap de setmana a Castelló, després de la negativa reiterada de col·locar-se la màscara a requeriment dels agents, fins i tot en una de les actuacions el detingut va agredir i va escopir als policies.

A més de l’anterior, també s’han realitzat, durant els dos caps de setmana del mes, col·laboracions en nombroses inspeccions en locals nocturns i d’altres tipus, amb la Unitat Adscrita i amb Policia Local a les ciutats de València, Alacant, Benidorm, Castelló, Sagunt, Gandia i Ontenient.