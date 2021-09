La Policia Nacional va imposar 1.066 sancions a l’agost per l’organització de festes il·legals o botellons en la C. Valenciana

Connect on Linked in

El nombre total de sancions per consum d’alcohol en la via pública o festes, restriccions a la mobilitat nocturna i la màscares va ascendir a 7.114, un 47% més que el mes anterior.

En total, la Policia Nacional va procedir a la detenció de 5 persones per incomplir el toc de queda.La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha informat aquest dilluns que el Cos Nacional de Policia ha interposat durant el mes d’agost un total de 7.114 sancions per no respectar la normativa COVID-19, enfront de les 4.851 registrades al juliol, un 47% més.

D’aquesta manera, segons ha especificat la delegada, s’han comptabilitzat 3.147 sancions per no respectar les restriccions a la mobilitat nocturna acordades per la Generalitat Valenciana, enfront de les 1.110 interposades per la Policia Nacional en el mes de juliol passat. Així mateix, s’han registrat 2.901 sancions per no portar màscara o portar-la malament, enfront de les 2.615 interposades en el mes de juliol passat). Des del 26 de juny no és obligatori l’ús de màscara en l’exterior sempre que es mantinga la distància de seguretat per a evitar la propagació del virus. A més, s’han registrat 1.066 infraccions per excessos grupals, botellons o festes il·legals, enfront de les 1.126 interposades el mes de juliol.

Desglossant les dades per províncies, Alacant va registrar 829 sancions per festes il·legals o botellons; València 207 i Castelló 50. Segons les dades de la Policia Nacional, la setmana del 9 al 15 d’agost va ser la que més sancions va registrar. Només el 10 d’agost es van comptabilitzar 70.

D’altra banda, de les 3.147 sancions imposades per no respectar les restriccions a la mobilitat nocturna, 1.828 es van registrar a la província d’Alacant; 1.240 en la de València i 79 a Castelló. En total, la Policia Nacional va procedir a la detenció de 5 persones per incomplir el toc de queda -2 a Alacant, 2 a València i 1 a Castelló-. El 25 d’agost va ser el dia que més sancions es van comptabilitzar -172-. Finalment, del total de sancions registrades per no portar màscara o portar-la malament, 1.860 es van imposar a Alacant, 935 a València i 106 a Castelló. El 27 d’agost va ser el dia que més sancions es van comptabilitzar -209-.