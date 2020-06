La portaveu de Cs assegura que “esperem que la Diputació complisca amb totes les recomanacions de la AVA com més prompte millor i es depuren responsabilitats”

Connect on Linked in

Gil: “Antifrau deixa clar que CICAL pretenia ser un xiringuito de PSPV i Compromís”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Rocío Gil, ha destacat que Antifrau deixa clar que la fundació CICAL, ideada per l’exalt càrrec socialista, José Manuel Orengo, pretenia ser un xiringuito de PSPV i Compromís”. “L’informe final de l’Agència Valenciana Antifrau és contundent: despeses injustificades, plagis o subvencions irregulars per a desviar diners de la Diputació a través de l’empresa pública Divalterra tal com hui s’ha publicat en premsa”, ha concretat.

Segons la diputada, “no sabem quan la Diputació ha rebut l’informe, però sí que té dos mesos per a adaptar totes les recomanacions de AVA”. “Vam preguntar dimarts passat en el Ple i ens van dir que s’estaven reunint per a veure com el ressolen”, ha detallat.

Per a la portaveu de Cs, “la Diputació ha d’actuar com més prompte millor per a esmenar aquest nyap”. “També és necessària una total transparència perquè estem parlant de diners públics”, ha demanat Gil, qui també ha assegurat que “Cs està i continuarà estant alerta perquè es depuren totes les responsabilitats “A més, encara que els responsables ja no estan en la Diputació, els seus partits polítics hauran de respondre davant la ciutadania”, ha conclòs.