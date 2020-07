Connect on Linked in

Folgado: “La fundació Espurna amb el seu centre ocupacional de Torrent, ofereix un futur digne a moltes persones amb diversitat funcional”

Espurna compte a Torrent amb habitatges tutelats i un centre ocupacional

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado, acompanyada de la regidor Ana Penella, ha visitat aquest matí el Centre Ocupacional de la Fundació Espurna a la ciutat de Torrent. Aquesta fundació basa la seua filosofia en el desenvolupament complet de la persona amb discapacitat. Amb presència en diversos municipis, compte a Torrent amb cinc habitatges tutelats i el Centre Ocupacional Espurnes, en Parc Central.

Folgado ha emmarcat aquesta visita dins de les visites i reunions amb entitats i col·lectius de la ciutat després de la fi de l’estat d’alarma. “Han représ la seua activitat amb menys capacitat però continuen realitzant la mateixa labor de formació i integració laboral, mantenint totes les mesures de protecció necessàries que marca la normativa actual”.

Folgado ha destacat que “És un orgull per a Torrent, poder comptar amb la Fundació Espurna i la seua dilatada trajectòria ajudant a les persones amb diversitat funcional en la seua integració social i laboral”. A més, també ha assenyalat que “vaig conéixer la bona faena d’aquesta fundació sent alcaldessa l’any 2012 i des de llavors, no he deixat de meravellar-me en comprovar tot el que són capaces de fer amb les persones amb diversitat funcional, amb molta dignitat i esperit de superació”.

La portaveu dels populars ha animat a conéixer millor la labor social i laboral que desenvolupa la fundació Espurna a Torrent i a tindre’ls en compte, ja que “en el Centre Ocupacional de Espurna, elaboren des d’elements decoratius en ceràmica, trencadís, tot tipus de granadures, pesebres i bosses, a màscares amb una gran qualitat i adquirint aquests productes, inverteixes en un futur millor per a moltes persones amb diversitat funcional de la nostra ciutat”, ha afirmat Folgado.