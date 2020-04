La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado: “no és el moment de repartir-se butaques i sous entre el PSOE i Ciutadans”

Connect on Linked in

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado, ha criticat aquest matí el decret signat per l’alcalde Jesús Ros en el dia d’ahir, pel qual els dos regidors de Ciutadans Torrent entren a formar part del govern municipal, al costat del Partit Socialista.

Folgado ha afirmat que “crec que no és el moment de repartir butaques i sous quan tenim un focus important de COVID-19 a Torrent”. A més, ha assenyalat quins haurien de ser les prioritats per a l’Ajuntament de Torrent “El prioritari hui és que hi haja test ràpids suficients, també per als nostres majors que ho estan demanant els seus familiars, màscares i protecció. Baixar els impostos i no pujar-los, com acaben d’aprovar aquests dos partits: pujar l’aigua”.

També ha subratllat que “no era el moment d’això i han demostrat tindre molt poca empatia quan a Torrent estan morint veïns i centenars estan esperant cobrar la prestació per un ERTE”, en relació a l’anunci decretat ahir per l’alcalde Jesús Ros.