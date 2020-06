La portaveu del PP de Torrent, Amparo Folgado demana la Insígnia d’Or de la ciutat per a tot el poble de Torrent pel seu comportament exemplar durant la crisi sanitària

Print This Post

Folgado demana a la resta de grups municipals que puguen sumar-se a aquesta moció i fer-la conjunta de tota la corporació.

La portaveu del PP de Torrent, Amparo Folgado ha demanat hui a l’alcalde de la ciutat que concedisca la Insígnia d’Or de la ciutat a tot el poble de Torrent, pel seu exemplar comportament durant el confinament.

A més, Folgado assenyala en la moció presentada que, es col·loque una placa simbòlica en la façana de l’Ajuntament de Torrent en la qual es reculla aquest homenatge del consistori a tota la població.

“Des del Partit Popular creiem que tota la població de Torrent és mereixedora d’aquest reconeixement per part del seu Ajuntament, després d’haver viscut mesos confinats a les seues cases, trencant amb els seus quefers diaris de manera estrepitosa, ajudant a contindre la propagació del virus de manera responsable”, ha afirmat Amparo Folgado.

“Els torrentinos i les torrentinas han demostrat ser ciutadans exemplars en moments de gran dificultat com els que hem viscut i han sabut agrair diàriament, la labor desenvolupada pels sanitaris i per tots els treballadors essencials de la ciutat, cada vesprada a les 20 hores”, motiu pel qual també, els populars consideren que s’ha de reconéixer a la població amb aquesta distinció municipal.

Folgado també ha assenyalat “la labor desinteressada de milers de ciutadans de Torrent, que durant aquest temps i sempre han demostrat la seua solidaritat amb les entitats socials de Torrent, que treballen per les persones més vulnerables de la nostra societat. Així com també a aquells que voluntàriament des de les seues cases han col·laborat elaborant màscares i tot tipus de material de protecció, per als qui diàriament s’enfronten cara a cara amb el virus”.

L’Ajuntament de Torrent, dins del Pla d’Actuació Municipal que es va aprovar amb les aportacions dels cinc grups polítics municipals, té previst la realització d’un homenatge a les persones mortes per COVID-19 a Torrent, que sumen 53, segons les dades oferides per la Conselleria fins al dia de hui. Així com també, el PAM preveu la realització d’un homenatge als serveis essencials de la ciutat.

Des del PP, ara demanen també, que aquest homenatge es faça extensiu al conjunt del poble de Torrent i la forma més adequada que contempla el Reglament d’honors i distincions de Torrent, és el d’Insígnia d’Or de la ciutat, que podria ser entregada de manera simbòlica a tots els veïns i, una placa commemorativa d’aquest fet en la façana del consistori.