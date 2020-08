Print This Post

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, acompanyada de la subdirectora de l’IVCR+i, Gemma Contreras, ha mostrat a la regidora d’Educació, Acció Cultural, Joventut i Cooperació i Migració de l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez, l’evolució dels treballs de restauració de la predel·la del retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma que s’estan realitzant de cara al públic al Museu de Belles Arts de València.



La predel·la forma part d’un retaule referent fonamental del gòtic internacional valencià que va arribar procedent del Victoria and Albert Museum per a ser estudiada i restaurada pels tècnics de l’IVCR+i. Els visitants del museu poden contemplar els treballs de restauració en directe i s’ha obert un període d’atenció al públic de 12.00 a 13.00 hores per a contestar preguntes.



Una vegada que acaben els treballs de reintegració cromàtica, s’exposarà al públic fins al 31 de gener, data fins a la qual romandrà la peça a València després d’acceptar el Victoria and Albert Museum de Londres la pròrroga sol·licitada per la Generalitat perquè la ciutadania puga contemplar més temps aquesta obra d’art