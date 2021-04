La presència d’abocadors il·legals a Sueca: un problema sense resposta

Print This Post

Denunciem la passivitat de les autoritats municipals

L’abocament incontrolat de residus sense les garanties ambientals necessàries s’està agreujant en el País Valencià. Un dels municipis afectats és Sueca on membres d’Acció Ecologista-Agró han identificat, des que hem començat l’any, dos abocadors il·legals. Davant la lamentable situació i la passivitat de l’ajuntament per fer-li front, volem denunciar esta pràctica amb la col·laboració dels ciutadans.

No és la primera vegada que denunciem la proliferació dels abocadors a Sueca i que ens mobilitzem, amb la participació de la ciutadania, per a la seua localització i eliminació, ja que suposen un perill ambiental i sanitari per a tots els veïns i les veïnes del municipi.

Enguany hem identificat dos abocadors il·legals. Un d’ells es troba, des de fa anys, al camí Vell de Cullera i l’altre, més recent, al pont de la CV-515. En ambdós punts negres, segons les fotos aportades per membres de l’associació, abunden escombraries, voluminosos i restes d’obra, entre altres.

Però també crida l’atenció la presència d’unes quantes neveres, altament contaminants, dins d’una séquia que hi ha al camí Vell de Cullera i que, malauradament comunica amb alguns camps d’arròs del Parc Natural de l’Albufera.

En conseqüència, vam contactar ja fa uns mesos amb els responsables de l’Ajuntament per informar-los i demanar-los la neteja i la clausura d’estos punts negres.

Però, lluny d’això, la realitat és una altra: l’ajuntament no ha clausurat cap. Els abocadors continuen estant allà on els vam identificar i temem que apareguen altres.

Per a aconseguir l’erradicació dels abocadors il·legals a Sueca, així com a altres municipis del País Valencià, la col·laboració de la ciutadania és necessària, De fet, amb l’aportació de fotografies i de les ubicacions al nostre compte de Facebook, poden contribuir a la seua identificació.

Però no és suficient i, a més d’això, apel·lem a la responsabilitat de tot el veïnat per evitar que facen ús dels abocadors il·legals, recordant-los que els residus s’han de depositar al contenidor corresponent o en tot cas a l’Ecoparc.

Finalment, des d’AE-Agró demanem a les autoritats competents la urgent neteja i clausura d’estos punts negres, així com una major vigilància per evitar la seua proliferació.

A més a més, considerem que és necessària una campanya d’informació i conscienciació pública i una major senyalització de prohibició a les zones més naturals de Sueca, per evitar estos comportaments tan irresponsables, que van en contra de la legislació ambiental.