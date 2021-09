La presència de coronavirus en aigües residuals a València consolida la tendència a la baixa, amb un 75% menys en una setmana

Print This Post

Les anàlisis en aigües residuals per a la detecció de coronavirus a la ciutat de València, realitzats des de la regidoria del Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València durant tota la pandèmia a través del conveni amb Global Omnium, indiquen que es consolida la tendència a la baixa, amb una disminució de virus del 75% en només una setmana. En concret, la mostra del dimarts 14 de setembre recull 7,4 milions de UG per litre, mentre que en la mostra del 7 de setembre la quantitat era de 29,7 milions de UG per litre.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha assenyalat que “estes dades són molt positius perquè no sols prossegueixen la tendència a la baixa iniciada des dels primers dies del mes d’agost, només interrompuda en l’última mostra d’eixe mes, sinó que la disminució en tan sols una setmana és molt més pronunciada del que era habitual”.

En esta línia, Valía apunta al fet que “esta dada, a més, és optimista perquè avança que l’augment de la mobilitat a València al setembre, arran del final de les vacances, la tornada al treball, l’inici de les classes escolars i la celebració de les Falles, no ha comportat un augment de la presència del virus en les nostres aigües residuals i amb això no s’ha empitjorat la incidència de la covid a la ciutat”. Així, ha apuntat al fet que “per a acabar de confirmar este escenari caldrà esperar a les mostres de la setmana que ve, encara que sí que hi haguera hagut impacte, es veuria ja en la mostra d’esta setmana”.

La regidora ressalta que “en esta mostra, Trànsits, que era el sector de la ciutat que més ens preocupava fa una setmana per mostrar dades anòmales comparativament amb la resta de zones, ha disminuït moltíssim en set dies i encara que continue per damunt dels valors de la mitjana, són dades més habituals en el context de la ciutat”.

A més, Valía ha ressaltat que “l’informe revela que hi ha quatre sectors on les mostres no recullen presència del virus, símptomes molt positius si es van generalitzant en altres sectors de la ciutat en les pròximes setmanes”. Estes 4 zones són Extramurs, El Palmar, Natzaret i Castellar-L’Oliveral.

Les zones de la ciutat amb major presència de coronavirus en aigües residuals són Campanar i Trànsits, i en menor mesura lleugerament per damunt de la mitjana Benicalap, La Saïdia, una part de Poblats Marítims, L’Eixample, Quatre Carreres, Jesús i Patraix.

Amb tot, la regidora insisteix que “la millora de la situació de la pandèmia a la ciutat, amb un menor nivell de contagis i d’hospitalitzats, en la qual ha influït també l’altíssim percentatge de població ja vacunada, no ha de relaxar la nostra responsabilitat amb la propagació del virus i el compliment de les recomanacions sanitàries i precaucions habituals”.