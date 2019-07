La presència policial espanta el botellot de les dunes de l’Escollera

Connect on Linked in

L’ajuntament comença a multar i la brutícia es reduïx de forma dràstica en els arenals



El dispositiu especial de la Policia Local per a lluitar contra el botellot a la platja de l’Escollera de Cullera ha començat a donar els seus fruits. La pràctica s’ha reduït substancialment durant el cap de setmana fins a quasi desaparéixer de les dunes d’esta zona de la capital turística de la Ribera on es concentren diversos locals d’oci.



Per segona setmana consecutiva, l’ajuntament va desplegar el dissabte un operatiu per a evitar que centenars de jóvens envaïren les dunes per a beure, fet que havia generat brutícia a la platja i els seus voltants.



Diverses patrulles, quads i la Unitat Canina van actuar per a dissuadir als participants en el botellot i, en cas de ser necessari, sancionar-los per beure en la via pública com ja s’havia advertit per part de les autoritats locals.



Els agents van començar a desplegar-se abans de les 17 hores i van mantindre el dispositiu fins a primeres hores de la nit. Com a resultat de l’operatiu, «pràcticament ningú va fer botellot en les dunes el dissabte», destaca la regidora de la Policia Local, María José Terrades.



Això s’ha traduït en una reducció substancial de la brutícia en les dunes, el principal problema aparellat al botellot de la platja.



Solament es van aplicar dos sancions administratives el dissabte i es van decomissar unes poques bosses amb begudes alcohòliques, moltes menys que el dissabte anterior.



L’operatiu policial s’emmarca en el pla de l’ajuntament per a frenar el botellot i els efectes perniciosos que genera en l’entorn on es practica. Molts dels assistents havien envaït les dunes, espais naturals protegits, amb els consegüents perjudicis per a l’entorn com ara el nombrós plàstic que es deixa abandonat o els vidres que poden provocar danys greus a les persones o a la fauna, fet que el consistori considera inacceptable.



Ja el dissabte 13 de juliol la Policia Local de Cullera va desplegar un operatiu en esta zona de la platja per a tallar un problema que genera brutícia i danys ambientals. L’actuació policial es va saldar amb un total de 18 identificacions de participants en el botellot.



Agents a peu i uns altres en quads van pentinar l’Escollera per a dissuadir als participants i la Policia va practicar nombroses confiscacions d’alcohol, va obligar els jóvens a recollir els residus que havien generat i els va advertir sobre les conseqüències de les seues accions.



L’equip de govern ha acordat amb els locals d’oci de l’Escollera la setmana passada un paquet de mesures per a frenar el botellot i la brutícia. L’operatiu policial era una d’elles, a les quals se sumen la disposició de més contenidors en la zona en qüestió. De la mateixa manera, els locals s’han compromés a reforçar amb elements protectors la prohibició d’accés a les dunes així com a posar més personal per a netejar els terrenys una vegada acabada la festa.