La presentació de la candidatura de Bielsa consolida el caràcter plural de SOM Equip!

El candidat Carlos Fernández Bielsa va aconseguir aglutinar a representants històrics del socialisme valencià, múltiples càrrecs orgànics i de les direccions comarcals, i militància de base; amb el suport explícit de més de mig centenar d’alcaldesses i alcaldes.



Per a Bielsa, “aquesta candidatura té com a eix vertebrador impulsar el municipalisme, i estic convençut que aquest equip, que parla en plural, sense dogmatismes, comptant amb tots, obrint-se al diàleg i sumant sensibilitats, és el que liderarà el PSPV de la província de València en els pròxims anys, amb la meta fixa en les eleccions de 2023”.



La candidatura de Bielsa, sota el lema “SOM Equip!” es va presentar anit a València com “una demostració d’il·lusió compartida, un equip de gent que suma suports de totes les comarques, d’agrupacions xicotetes i de grans ciutats, amb l’ambició de crear un equip valent, amb ganes de treballar en positiu per a reactivar al PSPV provincial durant aquesta etapa de recuperació social i econòmica que vivim, tan rellevant per a donar un impuls al valor de la política”, explica Bielsa.



A la presentació van assistir múltiples càrrecs rellevants del socialisme valencià, com l’exsecretari general Joan Ignasi Pla i el expresident Joan Lerma, la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, el president de la Diputació, Toni Gaspar, i més de mig centenar d’alcaldes i alcaldesses de municipis com Cullera, Montcada, Alboraia, Algemesí, membres de l’executiva nacional com Juan Antonio Sagredo, Maite Guirau, Maribel Albalat, Marta Trenzano, i diputats i diputades socialistes reconeguts i històrics com Carmen Martínez o Voro Femenía; així com el secretari general comarcal de Requena-Utiel, Toni Quintana, entre molts altres càrrecs institucionals.



També va assistir la portaveu socialista en la Diputació de València, Pilar Sarrión. I durant l’acte van intervindre suports rellevants com l’alcaldessa de La Pobla Llarga i secretària general de la comarca de la Ribera Alta, Neus Garrigues, l’alcalde de Requena, Mario Sánchez, la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola Celda, i l’alcalde de Torrent, Jesús Ros.



Per a Bielsa, “aquest és un projecte plural, obert i que busca el consens entorn d’un projecte de majories per a donar suport a la via valenciana”.



Bielsa va recordar que “aquest projecte és el de Ximo Puig i Pedro Sánchez, som un equip alineat amb els governs que estan sent transformadors de la societat, defensarem des del municipalisme aqueixa ambició per millorar la vida de la gent, i donarem veu i participació a la militància per a tornar a il·lusionar davant els reptes que tenim per davant”.