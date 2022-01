La presentació del llibre Joan Fuster i Sueca inaugura els actes commemoratius entorn del centenari del naixement de l’escriptor

Connect on Linked in

Sueca acollirà, divendres que ve, el primer dels actes amb motiu de l”Any Joan Fuster’

L’Espai Joan Fuster de Sueca acollirà, divendres que ve 14, el primer dels actes commemoratius de l”Any Joan Fuster’, declarat pel govern valencià amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor suecà. Este primer acte consistirà en la presentació del llibre Joan Fuster i Sueca, obra dels especialistes en la matèria, Francesc Pérez Moragón i Salvador Ortells Miralles, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, l’Espai Joan Fuster i Edicions 96.

“Amb motiu de la celebració del ‘Any Joan Fuster’, des de l’Ajuntament de Sueca anem a posar en marxa una sèrie d’iniciatives. La primera que veurà la llum consisteix en l’edició d’este llibre. Amb això, l’Ajuntament contribueix a posar la primera pedra en este gran projecte cultural que construirem entre totes les administracions responsables al voltant d’esta commemoració”, ha assenyalat el regidor de Cultura, Vladimir Micó.

Tant Francesc Pérez Moragón com Salvador Ortells Miralles, designats comissaris de l”Any Joan Fuster’, han construït “un llibre divulgatiu, de lectura àgil i farcit d’imatges i documents per tal d’acostar la vida i obra de l’escriptor a qualsevol lector o lectora amb curiositat. Un llibre que fuig dels tòpics i les simplificacions, per a mostrar-nos a Fuster en totes les seues dimensions: el xiquet que no per a a casa, l’adolescent amb la seua colla d’amics, el fill que té cura dels pares, el poeta enamoradís, l’especialista en literatura, el periodista professional, l’assagista mordaç, el referent intel·lectual amb la porta sempre oberta, el símbol polític… Tot això analitzant alhora l’empremta profunda que l’obra de Joan Fuster ha deixat i l’interés que encara desperta, i que perviu més enllà dels anys i les polèmiques buides”, han assenyalat des de l’editorial.

A més, assenyalen, a través de Joan Fuster i Sueca, passejarem pels espais vitals de la seua Sueca natal i descobrirem, de la mà del seu director, la mítica casa del carrer Sant Josep, on va viure Fuster tota la seua vida, i que ara acull l’Espai Joan Fuster.

L’acte de presentació del llibre, que se celebrarà a partir de les 19 hores, comptarà amb la presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la Directora General de Promoció Institucional de la Generalitat Valenciana, Fernanda Escribano; a més dels autors i l’editora del llibre, Dolors Pedrós.