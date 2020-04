La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud supervisa la comanda de 350.000 mascaretes per als municipis de la comarca

Connect on Linked in

Eva Sanz es va reunir amb els gerents de les dues empreses de Torrent encarregades de la fabricació de les màscares que van posar al dia a la presidenta de la Mancomunitat del moment en el qual es troba la comanda.



La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, va visitar les instal·lacions de les dues empreses responsables de la fabricació de les 350.000 màscares reutilitzables encarregades per l’organisme intermunicipal que es repartiran entre els municipis de la comarca la setmana vinent. Sanz es va reunir amb els gerents de les dues companyies situades a Torrent que van informar la també alcaldessa de Benetússer del procés de fabricació i del moment en el qual es troba la comanda.



Sanz va agrair als responsables de Funcotex i Dissenys Medi “l’esforç realitzat per a poder entregar la comanda en el menor temps possible”. Gràcies a l’encàrrec de la Mancomunitat una de les empreses està recuperant treballadors i treballadores afectats per un ERTE mentre que l’altra ha contractat a 35 persones com a reforç. Ambdues, a més, estan invertint en maquinària per a agilitar els processos i poder servir més demanats. “Sempre ho hem dit i això és un exemple més, som una gran comarca i tenim grans empreses capaces de solucionar necessitats tan urgents com les que ens està tocant viure amb les màscares”, va explicar la presidenta de la Mancomunitat.



Com va comprovar Sanz en la seua visita, les màscares encarregades estan recolzades per la norma UNEIX 065, aprovada el passat 15 d’abril, i compleixen amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Seran reutilitzables i llavables perquè puguen ser utilitzades en més d’una ocasió. Amb cada màscara s’adjuntarà un xicotet manual d’instruccions per a poder usar-les, higienitzar-les, mantindre-les i guardar-les amb totes les garanties.



Dijous passat, la Mancomunitat de l’Horta Sud anunciava la compra centralitzada de màscares per als municipis de la comarca l’objectiu de la qual és posar a la disposició de la ciutadania dues unitats per habitatge. D’aquesta forma, estarien cobertes les necessitats de tota la població de la Horta Sud ja que, com a marca el reial decret d’activació de l’estat d’alerta prorrogat fins al 10 de maig, només han d’eixir al carrer les persones que complisquen algun dels supòsits contemplats en ell. La coordinació de la compra per part de la Mancomunitat ha permés als ajuntaments accedir d’una forma avantatjosa a un mercat complicat en aquests moments.



Una vegada els ajuntaments reben la comanda de màscares la setmana vinent, seran els propis consistoris els encarregats de la seua distribució entre els veïns i veïnes.