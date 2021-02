La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud visita les instal·lacions de l’empresa responsable del contracte de recollida d’animals abandonats a la comarca

Eva Sanz, acompanyada per tècnics de l’entitat intermunicipal i per la presidenta de la comissió responsable Maribel Abalat, van conéixer de primera mà els protocols de recollida i custòdia dels animals.

La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz, acompanyada per tècnics i per la presidenta de la comissió responsable en l’entitat intermunicipal Maribel Albalat, van visitar ahir les instal·lacions de la protectora Modepran que serà l’encarregada de la recollida d’animals abandonats a la comarca a partir del pròxim dilluns.

Tant la màxima responsable de la Mancomunitat com la resta de la comitiva van conéixer de primera mà els protocols de recollida i custòdia dels animals així com l’estat de les noves instal·lacions amb les quals compta la protectora en la localitat de Carlet i que seran les encarregades de recepcionar els avisos que provinguen dels municipis de l’Horta Sud.

El nou contracte de recollida d’animals abandonats de la Mancomunitat, que entrarà en vigor el dilluns 15 de febrer, elimina el sacrifici i fomenta l’adopció. En aquest sentit, Modepran es compromet a promoure accions de comunicació i esdeveniments per a fomentar l’adopció dels animals. A més, la protectora promocionarà, conjuntament amb els ajuntaments i amb la Mancomunitat, el voluntariat en les seues instal·lacions per a fomentar la creació d’un espai col·laboratiu que promoga el respecte als animals.

Una altra de les propostes de la protectora que la Mancomunitat ha valorat positivament és l’eliminació de burocràcia a l’hora de la recollida d’animals en els municipis de l’Horta i una traçabilitat més transparent de l’estat de cada animal rescatat. D’aquesta manera es podrà consultar en temps real l’estat de cada mascota per a comprovar en quin moment del procés es troba.

La presidenta de la Mancomunitat Eva Sanz es va mostrar satisfeta amb la visita. “La proposta compleix amb les nostres exigències en matèria de benestar animal i hem pogut comprovar de primera mà que els animals estan ben atesos i que es compleix amb el que demanàvem”, ha explicat.