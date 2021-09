La primera comunitat d’autoconsum de Paiporta millorarà l’eficiència, reduirà la factura i contribuirà a frenar la pobresa energètica

Connect on Linked in

Aquest dimecres se celebra el primer taller participatiu per a aprofundir en el coneixement d’aquestes comunitats «participatives i democràtiques». Cada persona adherida podrà controlar el seu consum i adaptar-lo per a estalviar el màxim

La presentació de la primera comunitat energètica local d’autoconsum de Paiporta, celebrada recentment, ha donat a conéixer alguns detalls significatius d’aquesta iniciativa. Gràcies a diferents ferramentes tecnològiques, cada persona adherida a la comunitat podrà controlar el seu consum per a fer-lo més eficient, per a consumir preferentment energia verda, per a abaratir fins a un 30% els costos anuals i, a més, contribuirà a frenar la pobresa energètica, ja que una part de l’energia excedentària es destinarà a famílies en situació de vulnerabilitat.



La primera comunitat energètica d’autoconsum col·lectiu d’energia solar situarà les seues 300 mòduls al sostre del CEIP Ausiàs March, i podrà abastir d’electricitat 90 famílies i negocis. Comptarà amb 121,50 kWp de potència instal·lada i está promoguda per la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Paiporta, subvencionada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i desenvolupada amb l’ajuda de Sapiens Energia i ImpactE.



Aquest tipus de comunitats són grups d’usuaris i usuàries d’electricitat que s’uneixen per a promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en espais públics, que els proveeixen d’energia amb una millora de l’eficiència en la producció i un estalvi important en la despesa energètica.



Per a donar a conéixer més a fons l’autoconsum d’energies renovables, i dins del projecte de comunitat energètica, se celebraran al llarg de les pròximes setmanes diferents tallers, el primer d’ells, aquest dimecres, baix el títol ‘Generem la nostra pròpia energia. Bàsics sobre autoconsum i comunitats energètiques’. Per a assistir-hi cal inscriure’s prèviament al web paiporta.es/comunitatenergetica.



La presentació de la iniciativa va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, el cap del departament de Planificació, Estudis i Energies Renovables de l’IVACE, Germán Cuñat, el president de Sapiens Energia, Juan Sacri, i el CEO d’ImpactE, Carlos Prades.

L’alcaldessa, Maribel Albalat, va celebrar «aquesta proposta innovadora que fomenta l’energia neta i renovable combinant diversos objectius: en l’àmbit particular, s’aconsegueix un estalvi energètic per a les famílies, en l’àmbit comunitari, creem un projecte que cohesiona el poble, i en l’àmbit global, estem afavorint la defensa del medi ambient i la sostenibilitat».

El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, va explicar que «les comunitat energètiques d’autoconsum són una aposta estratègica del consistori per estendre l’energia verda al major nombre d’usuari i usuàries possible, i des de l’Ajuntament treballarem per crear-ne de noves una vegada estiga consolidada aquesta primera».

Des de l’IVACE, Germán Cuñat va avançar que l’extensió d’aquest tipus d’iniciatives participatives i democràtiques són una de les vies més importants per a fomentar l’ús d’energies renovables, que hi ha desenes de localitats valencianes que s’hi estan sumat, i que hi ha moltes més que ja han mostrat interès.

El president de Sapiens Energia, Juan Sacri, va detallar que la CEL de Paiporta «comptarà amb un sistema innovador de gestió energètica que permet el canvi de coeficients de repartiment entre els seus socis-usuaris a cada moment, sent aquest un coeficient dinàmic, per a aconseguir el major aprofitament de l’energia generada».

“A més, a través d’un quadre de visualització, cada participant pot veure com és el seu comportament respecte a la comunitat, si ha consumit més o menys energia verda que els seus veïns, quant ha estalviat o si el seu perfil de consum ha sigut el més adequat i, gràcies a un sistema de ‘recompenses’ i consells, els usuaris podran canviar les seues pràctiques, maximitzant l’eficiència, el consum d’energia verda i reduint al màxim els seus costos”, va afegir Carlos Prades, CEO d’ImpactE.