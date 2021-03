La primera edició del premi literari ‘Novel·la i Falles’ de Cullera reconeix l’obra «Per la senda de les flors»

Connect on Linked in

L’obra de l’escriptor Leo Climent s’imposa en un certamen que posa de manifest l’arrel que tenen les falles a la ciutat a través de la narrativa en valencià

L’escriptor d’Alcàsser, Leo Climent, ha guanyat la primera edició del premi literari ‘Novel·la i Falles’ convocat per l’Ajuntament de Cullera amb l’obra «Per la senda de les flors».



Precisament, Climent ha recollit este matí el guardó de mans de l’alcalde, Jordi Mayor, i de la regidora de Cultura, Sílvia Roca, a la Casa de la Cultura coincidint amb una setmana que en situació de normalitat sociosanitària s’haurien d’haver celebrat les Falles. Un acte que també ha servit per presentar l’obra que, entre els al·licients del concurs literari i a banda de la dotació econòmica de 3.000 euros per al guanyador, tenia la publicació de la novel·la per part de l’Editorial Bromera.

Per al guanyador «el premi literari de ‘Novel·la i Falles’ de Cullera és únic perquè la temàtica és molt difícil. Tots tendim a fer novel·la negra, i per a mi la novel·la fallera és aquella que parla des de dins de les pròpies falles».

El jurat ha estat presidit per l’edil responsable de la política cultural cullerenca, Sílvia Roca, i conformat per tres persones de reconegut prestigi del món literari, editorial i faller com ho són Manel Joan Arinyó, Francesca Criado i Mª Teresa Broseta, els quals després de la lectura de les sis obres presentades decidiren per unanimitat atorgar el premi a «Per la senda de les flors».

En els propers dies, tal com ha anunciat la regidora Roca, l’Ajuntament de Cullera convocarà la segona edició d’un premi que «ha despertat moltes emocions entre escriptors i escriptores i amants de la tradició fallera i de la nostra llengua».

«Per la senda de les flors»

Una novel·la transgressora i amable que amplia els horitzons de les Falles com a una de les celebracions més rellevants i importants de la cultura valenciana, al mateix temps que va carregada de sarcasme i de la irreverència afectuosa que existeix en les arrels de la mateixa festa.

A l’obra, una colla torna amb cotxe d’un concert i uns homenots obrin la porta i claven un home vestit de fallera en el seu interior. A partir d’esta escena es desplega un retrat divertit del món faller i van presentant-se situacions i personatges de la societat valenciana actual com presidents de comissió, cantants famosos, falleres majors desaparegudes, trames de corrupció urbanística, classe política i poder, tractes amb capital oriental, etc.

Cal assenyalar que esta iniciativa cultural engegada pel consistori a l’agost del 2020 pretén posar de manifest la importància i l’arrel que tenen les falles a Cullera a través de la novel·la en valencià. Per això, amb este certamen literari es premia la millor obra ambientada en una de les tradicions socioculturals més representatives dels valencians i valencianes com ho és el món faller.

Més sobre l’escriptor Climent

Leo Climent (Alcàsser, 1957) és psicòleg, mestre i professor de secundària, i combina la docència amb l’escriptura, sent autor d’altres novel·les rellevants com «La vall dels oblidats» i «Un cel sense estrelles».

Entre altres, des dels anys 80 ha col·laborat també en diverses campanyes de promoció del valencià i ha participat també en l’elaboració de llibres de text.