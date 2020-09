La primera edició virtual de la Fira de les Comarques registra més de 12.000 visites i 162 reunions professionals en tres dies

Print This Post

El portal digital www.firacomarques.com continuarà disponible per al públic general de cara a la tardor i, especialment, el pont del 9 d’Octubre

Més de 12.000 visites de públic general i un total de 162 trobades professionals entre empreses de producte turístic de la província de València i agents de viatges és el balanç inicial de la primera edició virtual de la Fira de els Comarques, organitzada del 18 al 20 de setembre pel Patronat de Turisme de València i marca turística, València Turisme.

Una edició especial del certamen que en els últims anys s’ha celebrat en la Plaça de Bous de València, com a punt neuràlgic de tota la província, però que València Turisme va decidir traslladar al format en línia en l’actual conjuntura sanitària “per a incentivar el consum turístic a la província i col·laborar en la recuperació del sector en el nostre territori”, segons va manifestar el diputat de Turisme, Jordi Mayor, en la presentació del certamen.

“El balanç és positiu i ens demostra que malgrat les circumstàncies sanitàries que ens van obligar a suspendre la fira a la primavera, l’esforç per continuar treballant en benefici del sector ha valgut la pena, tant per a arribar al públic general com al professional, perquè s’ha generat molt de moviment i connexions entre totes les parts”, ha explicat Major.

Continuïtat del portal www.firacomarques.com

El diputat ha anunciat, a més, que el portal www.firacomarques.com romandrà actiu i disponible per a consultar i planificar experiències turístiques per al públic general de cara a la temporada de tardor i, especialment, el pròxim pont del 9 d’Octubre.

“Pensem que pot ser una eina molt útil per al ciutadà i les empreses i entitats dedicades al turisme en el nostre territori, a més d’una manera d’aprofitar encara més el treball realitzat en el certamen”, ha agregat.



A més, Major ha explicat que el portal turístic de la província, www.valenciaturisme.org, també acabarà integrant tots els continguts generats en la plataforma de la fira, tant de destinacions com d’empreses.

Els espais més vistos en la plataforma virtual durant la celebració del certamen han sigut els dedicats a les destinacions (municipis i mancomunitats) i l’espai de treball per a professionals (agències de viatges).

Noves trobades empresarials

En aquest últim apartat, desenvolupat en col·laboració amb la Confederació Empresarial d’Agències de Viatges (CEAV), destaca la connexió, gràcies a la plataforma, de moltes empreses participants via empresari-empresari per primera vegada i no solament segons el model tradicional empresari-públic final.



La Fira de les Comarques 2020 ha possibilitat la celebració de 162 reunions entre agents de viatges, empreses de producte turístic i destinacions durant tres dies, segons el sistema “one to one”. En aquestes accions es van inscriure 45 expositors o empreses de productes i experiències turístiques de la província.



Així mateix, la plataforma ha registrat més de 9.000 visites a pàgines en l’apartat dedicat a professionals, de les quals el 85 per cent van ser realitzades des d’un ordinador i la resta des d’un dispositiu mòbil.



L’estratègia d’accions dirigides al públic professional es va completar amb la celebració de nou reunions en directe amb destinacions agrupades per comarques, trobades que van comptar amb la participació d’una mitjana de 14 agents de viatges.



Les destinacions participants agrupats van ser la Serrania i el Racó d’Ademús; Requena-Utiel i la Foia de Bunyol-Xiva; l’Horta; la Ribera Alta; la Costera-la Canal de Navarrés; la Vall d’Albaida: el Camp de Túria; la Safor; i el Camp de Morvedre.



Xarxes socials

La celebració de la primera Fira de les Comarques virtual s’ha reforçat amb una campanya en xarxes socials del 15 al 20 de setembre, en l’àmbit de tota la Comunitat Valenciana, tant en Facebook com en Instagram, l’abast de la qual ha sigut d’un total de 666.523 persones i 727.062 impressions, que han generat més de 3.600 visites.