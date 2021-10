La processó cívica del 9 d’Octubre canvia el recorregut i reduïx el nombre de participants

Print This Post

La tradicional processó cívica del 9 d’Octubre tornarà a eixir al carrer amb motiu de la festivitat de la Comunitat Valenciana que, per primera volta, després de la pandèmia del coronavirus, se celebrarà amb normalitat i amb totes les mesures de seguretat que recomana la Conselleria de Sanitat al respecte. Concretament, l’Ajuntament, que enguany ha canviat el recorregut de la processó per les obres de la plaça de la Reina, ha reduït el nombre de persones que poden participar en esta marxa, i celebrarà les diferents activitats pirotècniques descentralitzades, per evitar una gran concentració de persones.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha realitzat estes declaracions després de presidir la reunió de la Junta Local de Seguretat que s’ha celebrat per coordinar accions i la celebració de la festivitat del dia 9 d’Octubre. En este acte, per seguretat enfront de la Covid, s’ha introduït també, com a novetat, una reducció del nombre de persones que poden participar.

El 9 d’octubre es celebrarà la processó cívica, mascletaes al migdia en diversos punts de la ciutat i, de vesprada, es celebrarà l’entrada de moros i cristians, que recorreran els carrers del centre de la ciutat. Ja de nit, la jornada finalitzarà amb un castell de focs artificials.