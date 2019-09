La Processó de les Promeses inicia les festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí

Connect on Linked in

S’han acabat els assajos, les celebracions i els actes que avancen en el calendari les esperades processons de les festes de la Mare de Déu de la Salut. El dissabte 7 de setembre, quan el rellotge de la basílica de Sant Jaume marque les 10 de la nit, els més joves escenificaran els Misteris i Martiris, mentre la Muixeranga d’Algemesí farà el ball al qual seguirà la primera muixeranga i la festa ja no acabarà fins a altes hores de la nit del 8 de setembre ja en la frontera del dia 9.



El dia 7 de setembre té lloc la Processó de les Promeses que ix de la plaça Major per a recórrer els carrers Molí i Capella per a finalitzar en la Capella de la Troballa, on eixirà la Processoneta del Matí el dia 8 de setembre a les 10 del matí.



Prèviament, un dels moments més íntims i emotius per als devots de la ciutat, però desconeguts fora de la ciutat, és el Cant de Vespres. Cada 7 de setembre, el Cant de Vespres uneix en la basílica de Sant Jaume a tots els veïns en una sola veu que rendeix honors a la seua imatge sagrada. El Cant de Vespres és l’acte més antic de les festes. Es remunta a l’any 1610. Una celebració cantada que té com a acte preliminar la baixada de la imatge de la Mare de Déu de la Salut perquè els fidels la veneren. La Schola Cantorum té un paper fonamental en aquest acte religiós que obri les portes cap a la primera de les tres processons, la Processó de les Promeses.



Al matí següent, 8 de setembre, és el dia central de les festes de la Mare de Déu de la Salut. A les 10 hores s’inicia la Processoneta del Matí des de la Capella de la Troballa per a recórrer el carrer de Berca i arribar fins a la plaça Major. Cap al migdia es pot viure un dels actes centrals d’aquestes processons, el triple intent d’entrada de la imatge de la Mare de Déu en la basílica escortada per les muixerangues i envoltada per tots els balls que actuen al mateix temps.



La tercera de les processons és la Processó de Volta General que recorre el nucli antic. Als balls s’uneixen els personatges bíblics i augmenta el recorregut pels carrers de la ciutat. La processó s’inicia a les 19.30 hores i finalitzarà passades les dues de la matinada amb l’entrada final de la imatge de la Mare de Déu en la basílica.



Les festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí compten, entre d’altres reconeixements, amb la declaració autonòmica de Bé d’Interès Cultural, el títol de Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO i la distinció al mèrit cultural de la Generalitat Valenciana.



Al llarg dels segles, els algemesinencs han estructurat tres processons que es duen a terme els dies 7 i 8 de setembre i que incorporen al llarg de quinze hores de processons tot un seguit de representacions i balls pels carrers de la ciutat. Segurament les muixerangues són les més conegudes, no obstant això, també hi destaquen representacions dels Misteris i Martiris, els balls dels Bastonets, els Pastorets, la Carxofa, els Arquets, les Llauradores i els Tornejants. Els Volants són els que porten l’anda de la Mare de Déu.



Es tracta d’una recopilació de les tradicions valencianes que s’han mantingut vives a Algemesí al llarg de la història. Una festa en la qual cada any participen al voltant de dos mil persones com a integrants en les processons.



També hi destaquen les músiques. Tant la muixeranga com la majoria de balls van acompanyats per la música del tabalet i la dolçaina, mentre que les Llauradores s’acompanyen amb instruments de vent propis de la banda de música i en els Tornejants ressona un tambor que marca el ritme de la dansa. La Societat Musical d’Algemesí tanca la processó. La música també forma part de la cultura tradicional històrica.