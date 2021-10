La producció de l’IVC ‘La mort i la donzella’ arriba al Teatre Principal de València

L’obra ha rebut tres premis Max 2021 i està nominada en sis categories en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes



Es va estrenar a Elx l’1 d’octubre de 2020 i també es va representar al Teatre Rialto de València i al Principal de Castelló



L’Institut Valencià de Cultura presenta la seua producció de dansa ‘La mort i la donzella’ amb coreografia i direcció de la il·licitana Asun Noales, una de les més destacades figures de la dansa actual.



Prova d’açò és que en l’edició de 2021 dels Premis Max, ha rebut els premis a millor espectacle de dansa, millor direcció coreogràfica, per a Asun Noales i millor il·luminació per a Juanjo Llorens. I que per a l’edició de 2021 dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes ‘La mort i la donzella’ està nominada en sis categories, millor direcció coreogràfica, millor il·luminació, millor ballarí, millor ballarina, millor escenografia, i millor música.



Roberto Garcia, director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC ha assenyalat la satisfacció pels premis Max rebuts i ha recordat que aquesta producció de l’IVC és l’espectacle amb més nominacions en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes que es lliuraran el pròxim 8 de novembre al Teatre Principal de València. I ha afegit: “El canvi d’escenari, portar l’obra al Principal permetrà a l’espectacle una nova potència escènica i estar a l’abast d’un major nombre de públic ja amb els aforaments al 100 %”



Per la seua banda, Asun Noales ha volgut remarcar: “El Max és el reconeixement al treball de molts anys, i espere que servisca per a donar-li un major reconeixement a l’espectacle i a la dansa que es fa a la Comunitat Valenciana en general, i ens permeta travessar fronteres i gaudir d’una major permeabilitat amb les altres comunitats autònomes de l’estat”.



L’espectacle s’enfonsa en el sublim quartet de corda núm. 14 en re menor de Franz Shubert ‘La mort i la donzella’ una peça molt inspiradora que el treball d’Asun Noales i el seu equip converteixen en un excel·lent muntatge.



Tot el procés de creació es va realitzar a la ciutat d’Elx després del pitjor de la crisi sanitària, cosa que va ser un regal i, alhora, un recurs per a oblidar la situació de l’exterior. I en l’aspecte creatiu, per a la seua directora, el temps de parada i les ganes de tornar a l’escenari li van proporcionar una nova font d’inspiració.



L’obra fa una revisió contemporània d’aquesta composició romàntica que tracta qüestions existencials essencials com estar viu o no. Asun Noales es planteja el pas prematur d’un estat a un altre partint del cos orgànic en què la vida persisteix als seus batecs, però esdevé en un fràgil sospir.



Equip artístic



Asun Noales ha estat acompanyada en aquesta creació per un gran equip de professionals i ha tingut com a assistent una altra gran figura de la dansa de reconeguda trajectòria internacional, Gustavo Ramírez.



Amb un extraordinari elenc format per set intèrprets: Alexander Espinoza, Rosanna Freda, Mauricio Pérez, Juliette Jean, Salvador Rocher, Carmela García nominada a millor ballarina en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes y Eduardo Zúñiga nominat a millor ballarí en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes.



En ‘La mort y la donzella’ la música també és protagonista. A partir de la partitura del ‘Quartet de corda núm. 14 en re menor’ de Franz Schubert s’ha fet un treball arriscat amb una visió molt contemporània. Per aquest treball els músics de Telemann Rec estan nominats a millor música en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes. Un treball que ha anat en paral·lel al procés de creació coreogràfica.



Asun Noales ha comptat per a aquest treball, com és habitual, amb Luis Crespo per a l’escenografia, finalista dels Premis Max per aquest treball i nominat als premis valencians i en la il·luminació amb Juanjo Llorens, premi Max per aquest treball i també nominat als premis valencians, el vestuari és de Victoriano Simón. I completen l’equip Laura Antón, Suica Films, Democràcia, Amadeo Vañó i Leonardo Santos.