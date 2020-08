La programació de l’autocinema d’Almussafes conclou aquest divendres amb la projecció de l’exitosa ‘Padre no hay más que uno 2’

Connect on Linked in

El regidor de Cultura, Alex Fuentes, destaca “el bon acolliment d’aquesta nova iniciativa, amb la qual hem volgut oferir una experiència d’oci segura”

El públic ha pogut gaudir durant els últims tres divendres de les populars pel·lícules ‘1917’, ‘Hasta que la boda nos separe’ i ‘Sonic’

L’Autocinema d’Estiu 2020 d’Almussafes culmina la seua primera edició aquest divendres 21 d’agost amb la projecció de la comèdia familiar espanyola ‘Padre no hay más que uno 2’. La iniciativa, amb la qual l’Ajuntament de la localitat ha volgut “oferir una experiència d’oci segura” durant la pandèmia, s’ha desenvolupat en la Pista Polivalent del municipi i seguint totes les mesures sanitàries per a garantir la distància de seguretat entre persones. Les entrades, que són gratuïtes per a les persones menors de 3 anys, poden adquirir-se en www.agendaalmussafes.com, en el Pavelló Poliesportiu i 45 minuts abans de l’inici de la projecció en el mateix recinte. “Des de l’executiu municipal estem molt satisfets amb el rendiment del projecte”, explica el regidor de Cultura, Alex Fuentes.

L’únic cicle de pel·lícules projectades aquest estiu en la Ribera en format autocinema, impulsat i organitzat per l’Ajuntament d’Almussafes, finalitza aquest divendres 21 d’agost amb la taquillera ‘Padre no hay más que uno 2’, escrita, dirigida i protagonitzada per Santiago Segura. L’exitosa comèdia familiar, el primer lliurament de la qual ja ha superat els 14.000.000 d’euros de recaptació des de la seua estrena, arriba a la població per a posar el fermall d’or a una original iniciativa el resultat de la qual valoren com “molt positiu” des del consistori municipal.

El regidor de Cultura, Alex Fuentes, destaca “el bon acolliment d’aquesta nova iniciativa, amb la qual hem volgut oferir una experiència d’oci segura i atractiva en un estiu en el qual la incertesa provocada per la pandèmia ens ha obligat a suspendre moltes activitats”. “Havíem d’organitzar propostes amb les quals poguérem mantindre la distància de seguretat entre persones sense renunciar a la diversió pròpia d’aquesta època de l’any i crec que amb aquest autocinema ho hem aconseguit, per la qual cosa des de l’executiu municipal estem molt satisfets amb el rendiment del projecte”, explica l’edil.

Les persones interessades a assistir aquest divendres 21 d’agost a les 22.30 hores a la projecció de ‘Padre no hay más que uno 2’ poden adquirir les seues entrades a 3 euros les 24 hores del dia en www.agendaalmussafes.com o acostar-se fins al Pavelló Poliesportiu en el seu horari d’obertura, que aquest mes és de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h i de 16 a 20.30 h. També estaran a la venda 45 minuts abans del començament de la pel·lícula en l’entrada de la Pista Polivalent, recinte en el qual s’estan duent a terme les projeccions. Des del Departament de Cultura recorden que fins als 3 anys les entrades són gratuïtes.

La primera edició de la iniciativa ha comptat amb una variada selecció cinematogràfica que ha inclòs quatre pel·lícules. La primera d’elles, ‘Hasta que la boda nos separe’, es va projectar el passat 31 de juliol per a donar el tret d’eixida a un mes en què el seté art ha sigut el protagonista de l’oferta cultura de la població. Set dies després, el divendres 7 d’agost, la programació va continuar amb ‘Sonic’, en la qual el popular eriçó blau de la famosa sèrie de videojocs de Sega aterrava per primera vegada en la pantalla gran per a detindre els plans del malvat Dr, Robotnik, encarnat en aquesta versió per l’actor Jim Carrey. ‘1917’, en la qual el director Sam Mendes ens presenta una nova història sobre la Primera Guerra Mundial que va aconseguir, entre altres guardons, tres Oscar i dos Globus d’Or, ha sigut la tercera de les pel·lícules que han integrat el cicle. El quart i últim film, ‘Padre no hay más que uno 2’, posarà el punt final aquest divendres 21 a l’Autocinema d’Estiu 2020 d’Almussafes, “una divertida comèdia que té tots els ingredients per a agradar i fer-nos riure a riallades, per la qual cosa anime a la població a gaudir-la en gran en la nostra Pista Polivalent”, afig Fuentes.