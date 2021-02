La protectora Modepran es fa càrrec de la recollida de mascotes extraviades a Quart de Poblet

Connect on Linked in

Amb la nova ordenança, l’Ajuntament de Quart de Poblet pretén augmentar la protecció dels animals i assegurar una bona convivència entre tota la ciutadania

Des de hui mateix, la protectora d’animals Modepran serà l’encarregada de gestionar la recollida de mascotes extraviades en el municipi de Quart de Poblet. A través d’aquest conveni, l’Ajuntament fa un pas més per a assegurar el benestar animal, una labor que s’ha reforçat amb l’aprovació de la nova ordenança de mascotes.

D’aquesta manera, Modepran es farà càrrec de la recollida, trasllat, custòdia i manteniment dels animals domèstics que es troben errants o perduts després de rebre l’avís per part de la policia local de Quart de Poblet. En el cas de comptar amb xip, la protectora es posarà en contacte amb la propietària o propietari i si no es poguera localitzar-li, farà arribar les seues dades de manera oficial al Consistori perquè aquest procedisca a la seua localització. A més, també s’encarregarà de gestionar els acolliments i adopcions d’aquests quan siga necessari trobar-los una nova família.

Quant al cost del rescat, només es procedirà al seu cobrament si la persona propietària es demora més d’un dia o dos a recollir-lo, a més si el xip no estiguera col·locat també haurà d’abonar-se.

En concret, Modepran es farà càrrec de gossos i gats domèstics, així com de xicotets mamífers, ocells, amfibis i rèptils no perillosos. D’altra banda, cal recordar que les colònies felines són controlades per Connexió Felina Quart de Poblet, així com que està prohibit alimentar animals en la via pública llevat que es compte amb el carnet de persona alimentadora.

En el cas de trobar un animal domèstic extraviat cal posar-se en contacte amb la policia local, que serà l’encarregada d’entregar-ho a la protectora.