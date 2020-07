La próxima setmana comencen les obres d’Els Arcs per millorar terreny de joc A l’Alcúdia

Connect on Linked in

Dimarts 7 començarà la feina d’eliminació dels arrels que estaven alçant la gespa artificial.

Les obres, programades des del mes passat, impedixen la utilització del camp per a celebració del play Off a Tercera Divisió.

Els equips que utilitzen les instal·lacions ja venien temps queixant-se que la gespa artificial estava alçada en algunes zones, sobretot als voltants d’una de les porteries, degut al creixement de les arrels dels arbres plantats als voltants.

La primera feina va ser la d’ identificar quins eren els arbres, ja que els que afectaven al punt de córner estaven situats darrere de les grades. La brigada de parcs i jardins de l’ajuntament va identificar finalment com a “culpables” 6 àlbers, un om i una morera que es van tallar en ple confinament per la COVID-19, en el mes de març.

Tot seguit l’ajuntament va acordar habilitar una partida pressupostaria per a poder fer l’alçament de la gespa, l’eliminació de les arrels, la reparació del subsòl i la posada de nou de la gespa artificial del camp.

En el primer plenari extraordinari i telemàtic de l’11 de juny, la corporació va votar favorablement la modificació de crèdit per a dita partida, i en el moment que s’ha pogut disposar dels fons, s’ha encarregat l’actuació, que de no haver cap inconvenient començarà el proper 7 de juliol i el qual termini d’execució depén del que es trobe un cop alçada la capa de gespa, ja que podria ser que calguera tallar més arbres.

La intenció de l’Ajuntament de l’Alcúdia sempre ha sigut, des del moment en què es conegué que no se celebraria el COTIF d’enguany, fer els treballs de reacondicionament de la gespa en el mes de juliol, per tal que tot estiga en perfectes condicions el mes d’agost perquè els diferents equips que l’utilitzen puguen entrenar sense cap entrebanc en començar la pretemporada.

L’ascens de Lliga a tercera divisió no podrà ser a Els Arcs

L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, es va enterar de la intenció de la Federació de celebrar el play-off a Tercera en el camp municipal a través dels mitjans de comunicació “Em sap molt greu no poder celebrar-lo, tant la federació de Futbol com l’amic Salvador Gomar saben que en l’Alcúdia tenen les instal·lacions al seu servei per al que desitgen, i així li ho he transmés al president –afirma l’alcalde- Però esta reparació era molt necessària i el moment de fer-la era ara, de saber que es pensava comptar amb el camp, els ho haguérem comunicat amb anterioritat .”