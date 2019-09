La Psicowoman plena l’Auditori Municipal d’Alboraia

Connect on Linked in

Isa Duque, la meitat més visible d’aquest projecte, va parlar ahir amb les persones que van acudir a aquesta quedada

“Psicowoman” és el nom que rep aquest projecte format per Isa i Cris. Isa és psicòloga, sexòloga i terapeuta sistèmica familiar. Però també és youtuber, una part que seria impossible sense Cris, que aporta la part audiovisual (entre moltes altres coses) a aquest treball comú.

Ahir desenes de persones es van donar cita a l’Auditori Municipal d’Alboraia, que es va omplir quasi per complet per a escoltar a Psicowoman parlar sobre sexualitat, coeducació, educació sexual, vincles i formes de relacionar-se, entre molts altres temes.

Però no només per a escoltar, sinó també per a parlar, compartir i debatre. Perquè aquesta activitat abans de res és participativa, requereix de la implicació de totes les parts per a aprendre juntes.

L’esdeveniment va comptar amb una gran acceptació i assistència per part de les veïnes i veïns d’Alboraia, i també representants institucionals, que es van implicar a atendre les explicacions d’aquesta experta consolidada, a més de compartir opinions i idees.

Alguns dels temes tractats van ser els estereotips, ideals de bellesa, i com les tecnologies també han afectat les nostres formes de relacionar-nos.

També temes més tècnics com anatomia, erotitzar la comunicació, i psicologia aplicada a la sexualitat, però d’una forma accessible per tothom.

Tot això suportat per exemples de la cultura contemporània com el cinema o la televisió, i amb molt de material audiovisual que sens dubte va amenitzar un esdeveniment en el qual hi va haver temps per a riure i aprendre a parts iguals.