La qualitat de l’aire millora a Torrent des que es decretara l’estat d’alarma

Al mateix temps, la contaminació acústica també s’ha reduït considerablement en les últimes setmanes

Des que es declarara l’estat d’alarma per la situació del COVID – 19 i s’iniciaran les mesures de limitació de mobilitat i trànsit rodat amb el confinament i el teletreball, s’ha emportat a una millora significativa de la qualitat de l’aire, així com en la disminució del nivell del soroll a la ciutat de Torrent. Segons les dades registrades en un estudi realitzat per l’Ajuntament, basat en els referències recollides pels 600 sensors situats en fanals i repartits per punts estratègics per tota la ciutat que mesuren la qualitat de l’aire i la contaminació acústica i ambiental, s’han reduït significativament els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), un dels responsables de la contaminació de l’aire.



Aquest projecte, que es troba dins de la revisió del Pla Acústic Municipal (PAM) per a la seua adaptació al programa Smart City, consisteix en el control de la contaminació acústica i ambiental de la ciutat, i està emmarcat en la EDUSI, que es finança al 50% amb fons europeus del

Programa Operatiu Plurirregional POPE-FEDER.

Així, per a realitzar una bona comparació, en primer lloc, s’ha optat per agafar quatre dies laborals i un interval temporal de 8 hores, en concret, de 10:00h a 18:00h. D’aquesta manera, s’observen que els nivells mitjans i màxims d’aquest contaminant baixen d’una forma molt rellevant, d’un dia de finals de gener a un altre a principis d’abril, el nivell mitjà de NO2 baixa en un 61,88%.

Després d’estimar puntualment la disminució de la contaminació s’ha realitzat una comparació en 8 dies. Del 20 al 27 de gener, el nivell mitjà de concentració de NO2 és de 24,808 μg/m³. Considerant ara la setmana del 23 al 30 de març, aquesta concentració mitjana s’ha reduït a 15,393 μg/m³, és a dir, el nivell mitjà de NO2 ha baixat en un 37,95%. Si ara es pren com a referència els huit dies del 30 de març al 6 d’Abril, dins del període considerat hibernació de l’economia, s’obté un nivell mitjà de concentració de NO2 de 14,066 μg/m³. Això suposa una disminució del 43,32%, respecte el període d’abans de la declaració de l’estat d’alarma.

En aqueix sentit, es conclou que les emissions del Diòxid de Nitrogen disminueixen durant la lluita contra la pandèmia del COVID-19 a Torrent; un bon argument per a convidar a la població a apostar per la reducció de l’ús de vehicles propis i fomentar la mobilitat sostenible i utilitzar el transport públic local, com TorrentBus o el servei TorrentBici.

Disminució del nivell de soroll



D’altra banda, la capital de l’Horta Sud també ha vist disminuït el nivell de soroll, així ho demostren les dades obtingudes en l’avinguda dels Reis Catòlics. Ací s’han comparat huit dies abans de l’estat d’alarma (del 20 al 27 de gener) amb huit dies una vegada donat l’estat d’alarma (del 16 al 23 de març) i també amb huit dies dins del període d’hibernació de l’economia (del 30 de març al 6 d’abril).



L’estudi marca que hi ha hagut una disminució del 29,39% entre abans i després del període d’alarma. A més, en declarar el temps d’hibernació de l’economia es nota una disminució del 11,25% respecte al període d’estat d’alarma, la qual cosa fa una disminució total del 37,33% respecte a gener, quan hi havia una situació normal.

Quant al nivell mínim s’observa també certa disminució significativa, ja que es redueix aproximadament en un 43-44% entre abans de l’estat d’alarma i durant els períodes establits per a frenar la propagació del virus.

Finalment, quant al màxim, es veu fins a un 20% menys a dia 6 d’abril. Per tant aquesta disminució bastant significativa del nivell de soroll (en dBa) es pot comprovar cada dia sol amb apuntar-se a les finestres o balcons a l’hora dels aplaudiments col·lectius, podent escoltar als veïns i veïnes, cosa que no seria possible si el trànsit fóra el normal, que és bastant elevat a aqueixes hores.