La qualitat de l’aire també millora a La Ribera

Ecologistes en Acció ha presentat un nou informe sobre l’impacte en la qualitat de l’aire de la reducció del trànsit motoritzat1 durant el període de confinament per la pandèmia de la COVID-19. L’informe analitza les dades de diòxid de nitrogen (NO2) recollides en les estacions de mesurament de la contaminació de les 26 principals ciutats de l’Estat espanyol durant els mesos de març i abril de 2020 i les compara amb les dels mateixos dies dels deu anys anteriors.

La conclusió principal de l’informe és que en tots els llocs la dràstica reducció del trànsit s’ha traduït en una millora sense precedents de la qualitat de l’aire, amb uns nivells de contaminants que ara compleixen perfectament els límits legals i les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Els casos més espectaculars s’han produït a Alacant i València amb un descens mitjà de la contaminació d’un 72%.

Cal recordar que la contaminació urbana, originada principalment pel transport motoritzat, provoca unes 30.000 morts cada any a Espanya, moltes més que la COVID-19. I el gas que s’agafa com a indicador és el NO2, un gas irritant que agreuja les malalties respiratòries i minva la resistència a les infeccions.

Doncs bé, a la nostra comarca, La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció hem analitzat les dades que registra l’estació de Qualitat de l’Aire (QA) instal·lada entre Alzira i Benimuslem, que la Conselleria publica cada hora2. I comparant les dades actuals dels dies del confinament3 amb les dels mateixos dies de l’any passat, hem constatat que a La Ribera també ha disminuït notablement la contaminació de l’aire4.

Així doncs, la concentració mitjana de NO2 durant el confinament ha sigut de 5’9 μg/m3 mentre que, durant els mateixos dies, en 2019 fou de 11’2 μg/m3, de manera que hem tingut una reducció del 47%, quasi la meitat. És un resultat coherent amb el de les nostres capitals però menor, perquè la contaminació als pobles també és menor i perquè, a més, l’estació de mesura està enmig dels camps, no al casc urbà5…

Per altra banda, l’ozó (O3) també s’ha reduït significativament ja que durant el confinament hem tingut 52’3 μg/m3 de mitjana i els mateixos dies del 2019 tinguérem 70’1 μg/m3, de manera que s’ha reduït un 25%; a més, enguany no ha hagut cap dia que es superaren els 100 μg/m3 (màxim admés per l’OMS), mentre l’any passat es superaren amplament durant 2 dies d’aquest període. Curiosament, l’ozó estratosfèric ens protegix dels perillosos raigs ultraviolats però el troposfèric, ací baix, és un contaminant molt oxidant que agreuja l’asma, algunes infeccions i provoca seriosos problemes respiratoris, sobretot als nens, majors i malalts.

Les emissions de CO2 no es mesuren en l’estació de QA però indubtablement, al tindre la majoria d’autos parats, també han d’haver disminuït significativament i això és bo perquè, encara que el CO2 no siga pròpiament un contaminant, és el principal responsable de l’absorció de calor solar per l’efecte hivernacle i per tant el major causant de l’emergència climàtica (una «pandèmia» pitjor que la del COVID-19 perquè ens fica en perill a tots, inclús els no nascuts). A Wuhan mesuraren una reducció del 25% en les emissions de CO2 durant el confinament i nosaltres podem tindre una baixada semblant. De fet, l’Agència Internacional d’Energia preveu que les emissions mundials enguany es reduiran al voltant del 8%, més o menys el que els científics de l’IPCC calculen que necessitem reduir cada any per a resoldre l’emergència climàtica6…

Per altra banda, durant aquest període hem tingut un parèntesi de pau als nostres carrers al reduir-se el soroll de forma molt significativa7. I açò també és important, perquè el soroll provoca i agreuja diverses malalties de l’oïda, del son, cardiovasculars, dels nervis, de l’aparell digestiu, etc. etc.



La Ribera 2019 2020 variació NO2 11’2 5’9 -47% O3 70’1 52’3 -25% CO2



↓ soroll



↓

Menys autos o més contaminació, malalties i calor?

La dramàtica situació creada per la COVID-19 corrobora allò que hem repetit insistentment la comunitat científica i els grups ecologistes: el trànsit motoritzat és la principal font de contaminació de les nostres ciutats i aquesta impacta molt negativament sobre la nostra salut, de manera que la reducció del trànsit disminuïx la contaminació i per tant millora notablement la salut humana i del medi ambient, tal i com estem comprovant aquests mesos. A més, diversos estudis relacionen ara la contaminació atmosfèrica amb una major mortalitat pel coronavirus.

Paradoxalment, l’eixida d’esta dura crisi i del confinament podria comportar un augment de la contaminació atmosfèrica, amb l’empitjorament de la salut i dels malalts de la COVID-19 que seguiran apareixent. Per a evitar-ho, en la desescalada cal mantindre bones pràctiques cíviques com:

consumir productes de proximitat

teletreballar qui puga

qui puga administració electrònica fàcil

fàcil mobilitat activa , a peu i en bici, cedint més espai a aquests mitjans, igual com ja estan fent les ciutats més importants 8 .

, a peu i en bici, cedint més espai a aquests mitjans, igual com ja estan fent les ciutats més importants . i per suposat, mentre no hi haja vacuna ni antivirals efectius, mantindre la separació física (2 metres), dur mascaretes, llavar-se sovint les mans amb sabó, etc.

Aquestes bones pràctiques per a desescalar bé el confinament i protegir la salut de la població coincidixen també amb les solucions per a resoldre l’emergència climàtica. Per una senzilla raó: el sector que més gasos d’efecte hivernacle emet és el transport i cal reduir-lo un 7’6% anual durant la pròxima dècada si volem superar la crisi climàtica