La quantitat de 7 milions d’euros recaptats des de 2012 no ha evitat que el consum d’aquesta mena de carns es reduïsca

LA UNIÓ rebutja el “impost” als productors d’oví i caprí proposat per la interprofessional del sector INTEROVIC

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders rebutja la intenció de la Interprofessional Agroalimentària de l’Oví i Caprí de Carn, INTEROVIC, d’aplicar una nova extensió de norma sobre el sector, la qual li permetria cobrar dels productors d’oví i caprí 0,06 € per animal sacrificat durant els pròxims cinc anys.

L’organització es mostra contrària i afirma que, d’aprovar-se, s’aconseguirien tretze anys seguits d’extensió de norma en els quals INTEROVIC hauria recaptat més de 16,6 milions € en tot el període (7 M€ recaptats entre 2012 i 2019 i 9,6 M€ de 2020 a 2025), als quals caldria sumar les ajudes europees (de les quals de 2015 a 2019 van obtindre prop de 7 M€ més) i destinar-los fonamentalment a accions promocionals. En la Comunitat Valenciana suposa una quantitat pròxima als 200.000 euros anuals.

Aquest “impost” als productors, tal com el qualifica LA UNIÓ, suposaria un cost addicional i de dubtosa eficàcia per a un sector que ha patit durament les conseqüències del COVID-19 per la reducció del consum dels seus productes.

L’organització recorda l’enfonsament en les produccions d’abril i maig en relació a l’any anterior, quan els sacrificis van caure de manera important per a oví i caprí. Concretament, en la Comunitat Valenciana, ho van fer un 4,3% en oví i un 21,3% en caprí. La reducció de sacrificis, a més, s’ha vist acompanyada de fortes caigudes en els preus, tant en oví com en caprí, la qual cosa posa contra les cordes a un sector clau en les zones rurals d’interior de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, les dades mostren que el consum de carn d’oví i caprí ha baixat notablement. Des de 2012, quan va entrar en vigor la primera extensió de norma i les campanyes de promoció, i fins a 2019, el consum a nivell nacional s’ha reduït un 29%, la qual cosa posa en dubte les campanyes de promoció de la Interprofessional.

“No es pot pretendre aconseguir resultats diferents fent sempre el mateix” comenten des de LA UNIÓ. “A la vista de les dades, la fórmula utilitzada en els últims huit anys no ha sigut prou efectiva”.

De cara a pal·liar la situació del sector, l’organització proposa no incrementar els costos dels ramaders amb el pagament a INTEROVIC, comptar amb una representativitat real del sector productor en aquesta, habilitar ajudes significatives a les explotacions del sector ja que les articulades al maig pel Ministeri eren molt pobres i millorar la posició d’aquest sector de cara a la reforma de la PAC, entre altres aspectes.

Davant la mala conjuntura del sector oví i caprí de carn i una més que qüestionable representativitat de les organitzacions amb presència en la part productora en la Interprofessional, LA UNIÓ ha presentat a través de la seua organització estatal Unión de Uniones al·legacions contra la seua aprovació, dins del període oficial habilitat.