La Rajoleria inaugura temporada amb una Exposició Col·lectiva d’Artistes

Quatre artistes locals i de la comarca ens porten a través d’aquesta mostra a quatre estils i tècniques pictòriques diferents

El Museu de la Rajoleria de Paiporta inaugurava aquest dijous, dia 19 de setembre, la Exposició Col·lectiva d’Artistes en presència de l’alcaldessa, Isabel Martín, la vicealcaldessa, Maribel Albalat, i altres representants municipals. Amb aquesta mostra obria també la nova temporada del Museu, encetant l’oferta cultural i expositiva.

“Hem d’estar molt orgullosos dels nostres artistes locals. Exposicions com aquesta ens demostren la qualitat del seu treball, i el nostre Museu de la Rajoleria, com a contenidor cultural que és, no pot fer altra cosa sinó obrir les seues portes als i les artistes paiportines i de la comarca”, ha manifestat la vicealcadessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat.

Aquesta Col·lectiva ens acosta a diferents maneres d’entendre l’art, diferents tècniques i a quatre artistes molt distints. Jaime Hurtado ens aporta la seua aproximació a l’estil abstracte; Ediver Herrera, artista faller de professió, dóna bona mostra de la seua perícia en la tècnica de bosquejar amb bolígraf; Joaquin Bartual és un expert treballant la seua pintura sobre teles i teixits. Finalment, la paiportina Mª Carmen Martínez porta el pes de la part pictòrica més convencional amb les seues aquarel·les de plantes i flors.

Juntament amb aquesta mostra es realitzaran una sèrie de tallers per a xiquets i xiquetes de primària, en 10 sessions de dos grups, a través dels quals els Centres escolars del municipi podran acostar al seu alumnat a les tècniques d’estampació floral i de plantes.

Completen la programació del museu a nivell expositiu fins a la fi de 2019 la mostra de les ‘Amas de Casa de Paiporta’, del 23 al 30 de setembre; ‘Moments i Vivències. Història gràfica de Paiporta (1900-1970)’, del 7 al 27 de novembre, una recopilació fotogràfica realitzada per Vicent Pascual, i’“Londres. Una Mirada Diferent’, de l´11 de desembre al 24 de gener, en la qual el fotògraf Chimo Pardo ens mostra les imatges de la capital britànica a través del seu objectiu.