La ràpida actuació de la Policia Local de Sueca i els serveis d’emergència evita greus conseqüències en un incendi

La ràpida actuació de la Policia Local de Sueca i els serveis d’emergència va evitar greus conseqüències en l’incendi que es va produir en el garatge d’un edifici del Perelló. Després de rebre l’avís des del 112, els agents es van desplaçar fins al lloc per a valorar la gravetat de la situació, previndre possibles lesions en les persones i mobilitzar els recursos prioritaris bàsics per a atendre l’emergència. Així mateix, van acudir diverses dotacions de bombers, una grua per si es requeria la seua actuació en el desallotjament de les 24 habitatges de l’edifici i una patrulla de la Guàrdia Civil per a prestar la seua col·laboració. “Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana posem ràpidament a l’abast de qualsevol emergència tots els recursos necessaris per a assistir a qualsevol veí que ho necessite”, ha assenyalat el regidor responsable de l’àrea, Carlos Ramírez.



L’incendi s’havia produït en un espai amb poca ventilació i es va fer necessària l’evacuació d’unes 100 persones amb la finalitat d’evitar conseqüències més greus. En un primer moment es va pensar que podia deure’s a una fuita de gas, però prompte es va confirmar que la causa era una flamarada produïda en el motor d’un dels vehicles aparcats. Es va revisar tota l’estructura de l’edifici i es va comprovar també que estava tot en perfectes condicions. A causa del volum de recursos que es van mobilitzar per a atendre esta emergència, la Policia Local es va encarregar també de preveure les vies d’accés i evacuació del lloc de l’incendi, precisament en el dia en què se celebrava la tradicional processó del Carmen, amb una afluència significativa de persones.