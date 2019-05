La Real Confraria de la Verge del Lluch ha organitzat i celebrat la I Romeria Nocturna.

Print This Post

La il·lusió i les ganes no van faltar a l’esdeveniment.

La Real Confraria la Verge del Lluch d’Alzira ha organitzat i celebrat la I Romeria Nocturna.

L’objectiu de la Romeria ha estat clar.

Les Dames també assistiren a la Romeria.

Des de la Confraria ja es preparen per als pròxims actes com per exemple l’Ofrena de les Flors que se celebrarà el pròxim diumenge 19 de maig.

La iniciativa va tenir bon acolliment. La Real Confraria Verge del Lluch treballa dur per tal d’aconseguir tot el que es proposa.