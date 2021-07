La recaptació de les taxes de llicències i obres augmenta més d’un 20% en el primer semestre de 2021 respecte a l’any passat a València

Connect on Linked in

El regidor d’Hisenda creu que “el ritme d’inversió s’està accelerant” i augura “confiança en la recuperació de la ciutat”

La Regidoria d’Hisenda ha avançat que, durant el primer semestre de 2021, València ha recaptat un 23’22% més que l’any passat per les taxes de construcció i obres (conegudes com a ICIO). Igualment, els ingressos municipals per llicències també han crescut un 20’04% respecte al mateix període de 2020. Així ho ha avançat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, qui creu que “València s’està recuperant a un ritme molt alt de la crisi de la covid-19”.

Per al regidor, “aconseguim augmentar la recaptació per damunt d’un 20% tant en l’impost d’obres com en la taxa d’obtenció de llicències a un ritme inversor que no esperàvem fa tan sols uns mesos”. Això implica, segons Sanjuán, “que les projeccions per a la segona part de l’any són molt positives i, a més, l’Ajuntament també acompanyarà eixa recuperació amb el compromís de no pujar cap impost en el següent exercici ni tampoc aplicar cap taxa nova”. L’edil creu que “és el moment de posar tots els recursos disponibles al servei de la recuperació, que està sent molt alta i això implica confiança en l’economia de la ciutat”. En este sentit, Sanjuán afirma que “s’està treballant en un horitzó de congelació de tipus impositius per donar acompliment al que pactàrem en l’acord de reconstrucció de la ciutat per intentar que la recuperació siga vigorosa i sense augmentar la càrrega impositiva per al pròxim exercici”.

Recaptació superior al 20% en ICIO i llicències

En este sentit, la Regidoria d’Hisenda ha anunciat que la recaptació municipal en taxes com les llicències o els permisos per obres i construccions experimenten enguany pujades superiors al 20% respecte a les mateixes dates de l’any passat tot i no arribar als índexs que teníem en 2019.

Pel que fa a l’impost de Béns Immobles (IBI), el 70% dels ciutadans i empreses de la ciutat de València s’han acollit a l’opció d’ajornar el pagament d’este impost al llarg de tot l’any. En este sentit, Hisenda ha recaptat enguany i fins al moment 58.469.000 euros per l’IBI enfront dels 182 milions d’euros que es van cobrar en el mateix període de 2019. El regidor d’Hisenda valora que “són 120 milions d’euros que s’hi quedaran més temps en l’economia de la ciutat” tot i que són diners que “es cobraran igual i no s’hi preveuen grans variacions en la recaptació final”.

El regidor també ha valorat en uns 4 milions d’euros els diners que l’Ajuntament deixarà d’ingressar enguany per les bonificacions als sectors de la cultura i de la restauració per col·locació en via pública de cadires i taules o instal·lació d’escenaris a l’aire lliure per a espectacles.