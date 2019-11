La rectora M. Vicenta Mestre en el Top 100 de les Dones Líders en Espanya en 2019

Print This Post

El rànquing de Les Top 100 Dones Líders en Espanya va celebrar ahir la 8a edició de la seua gala amb l’objectiu de visibilitzar el talent femení i reivindicar l’accés de les dones a espais de decisió

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, va ser reconeguda ahir dilluns, 25 de novembre, com una de Les Top 100 Dones Líders en Espanya en la categoria Funció Pública, Institucional i Política del rànquing.

Junt amb la rectora M. Vicenta Mestre, en la categoria Funció Pública, Institucional i Política van ser també reconegudes la ministra de Defensa, Margarita Robles; la secretària d’Estat d’Igualtat, Soledad Murillo; la magistrada de la Sala Quinta del Tribunal Suprem, Clara Martínez de Clareaga; l’Alta Comissionada per a l’Agenda 2030, Cristina Gallach; la Leading Women de World Business Council for Sustainable, Gabriela Uriarte; la directora de l’Oficina del Parlament Europeu, María Andrés; la capitana de la Guardia Civil, M. José Garrido; la presidenta de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores, UNESPA, Pilar González de Frutos; i la comandant de la Guardia Civil, Silvia Gil.

Així mateix, la gala també va reconèixer altres dones destacades en les categories d’Academiques i Investigadores, Alta Direcció, Cultura, Oci i Esport, Directives, Empresàries, Mitjans de comunicació, Pensadores i Expertes, Revelació i Emprenedores i Tercer Sector. Alguns dels noms més reconeguts varen ser la catedràtica de la Facultat de Medicina, Anna Lluch, les periodistes Ana Rosa Quintana, Carmen Chaparro, Sandra Sabatés o Sonsoles Ónega, l’actriu Maribel Verdú, les esportistes Gisela Pulido i Ana Peleteiro, o la presidenta Dones per Àfrica i ex vicepresidenta del Govern d’Espanya, M. Teresa Fernández de la Vega.

L’acte es va celebrar a l’Auditori de Repsol en Madrid i més de 1000 dones havien estat considerades per aquestes distincions, entre les que també estaven les rectores de la Universitat Jaume I, Eva Alcón; la de la Universitat de Granada, Pilar Aranda; la de la Universitat a Distancia de Madrid, M. Concepción Burgos; la de Huelva, M. Antonia Peña; la de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix; la de la Universitat CEU San Pablo, Rosa Maria Visiedo; i la de la Universitat Rovira i Virgili, M. José Figueras.

Impulsada pel portal Mujeres & Cia., les Top 100 Dones Líders a Espanya té l’objectiu principal de visibilitzar el talent femení per construir una societat basada en la igualtat d’oportunitats. El 2011 es va llançar el primer rànquing de Top 100 Dones Líders a Espanya i des de llavors la iniciativa no ha parat de créixer per fomentar la diversitat i ressaltar el paper de les dones en l’àmbit públic. triades. En aquestes set edicions, han confiat en la iniciativa més de 60 empreses implicades en impulsar una societat plural i diversa.