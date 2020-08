La reforma de la piscina coberta d’Almussafes comença al setembre

L’Ajuntament inverteix 504.252 euros (IVA inclòs) de fons propis en la remodelació, que es desenvoluparà en quatre mesos i mig

La intervenció inclou la construcció d’un nou got i la substitució del cobriment i el tancament actuals per un sistema més modern

Amb aquesta fase es posarà fi al procés de renovació integral de les Piscines Municipals, a la qual el consistori ha dedicat més d’un milió d’euros

Després de la finalització de la temporada d’estiu de les Piscines Municipals d’Almussafes, el pròxim dilluns 31 d’agost, la infraestructura tancarà les seues portes per a iniciar al setembre l’última fase de la reforma empresa per l’Ajuntament de la població amb l’objectiu de modernitzar el recinte i adaptar-lo a les necessitats actuals de la ciutadania i a la normativa vigent. En aquesta ocasió s’actuarà sobre la piscina coberta, per la qual cosa està prevista la substitució completa del got existent i del cobriment i el tancament retràctil actuals. El consistori ha adjudicat la intervenció per 504.252 euros (IVA inclòs). “Som conscients dels inconvenients que provoquen aquestes obres, perquè impliquen que no es podran celebrar els habituals cursos en la piscina coberta durant aquests mesos, però estem convençuts que els veïns i veïnes sabran valorar el resultat”, declara el regidor d’Esports, Pau Bosch. L’última fase de la reforma integral de les Piscines Municipals d’Almussafes està a punt de començar. El pròxim dimarts 1 de setembre la maquinària necessària per al desenvolupament d’aquesta actuació entrarà en la infraestructura per a iniciar les tasques que permetran adequar l’espai que ocupa la piscina coberta a les noves necessitats de les persones usuàries i de la normativa en matèria de seguretat i accessibilitat. Després de posar a punt els últims dos anys la resta dels espais del recinte, l’Ajuntament prepara aquests dies el tret d’eixida a l’última etapa d’aquest ambiciós projecte, adjudicada per 504.252,54 euros a l’empresa Construccions Uorconf, S. L., que s’encarregarà de les obres contemplades en la memòria descriptiva. El termini d’execució dels treballs és de quatre mesos i mig. “Cada vegada estem més prop de concloure aquesta gran intervenció amb la qual estem actualitzant una de les infraestructures esportives més utilitzades per la ciutadania almussafenya”, destaca el regidor d’Esports, Pau Bosch. “Som conscients dels inconvenients que provoquen aquestes obres, perquè impliquen que no es podran celebrar els habituals cursos en la piscina coberta durant aquests mesos, però estem convençuts que els veïns i veïnes sabran valorar el resultat, com ja ho han fet amb les altres fases del projecte, que ja estan en funcionament”, assegura. Projecte Els treballs consistiran en el picat i la substitució completa del got existent, que perdrà profunditat, mitjançant l’execució d’un mur de formigó gunitat paral·lel al límit actual de la piscina, per al que s’utilitzarà l’espai entre els dos perímetres amb la finalitat d’allotjar la instal·lació d’impulsió i retorn de l’aigua, que es renova íntegrament millorant el sistema existent. Així mateix, està prevista la demolició del sòl i el canvi de pavimentació per un que s’adeqüe a la normativa actual en matèria d’esvarament. La memòria també contempla la substitució del cobriment i del tancament retràctil actuals, els quals disposaran d’uns sistemes més actualitzats que garantisquen una mínima pèrdua de calor i energia. En aquest sentit, es deposaran dos elements fixos en els extrems per a reduir els plecs actuals i les zones de pèrdua entre ells. Finalment, i també en relació amb la piscina coberta, es col·locarà una línia de vida per al manteniment en l’espai existent en la piscina i el túnel. Modernització completa La renovació de les Piscines Municipals d’Almussafes s’ha dut a terme per trams amb l’objectiu “d’evitar al màxim les molèsties de la ciutadania”, ressalta l’edil. Per a això, la intervenció es va dividir en un total de cinc fases en les quals el consistori local ha invertit més d’un milió d’euros. Primer es va actuar sobre la piscina xicoteta i la seua corresponent depuradora. Posteriorment es va abordar la reforma de la piscina mitjana i dels espais comuns de tot el recinte i ara és el torn de la piscina coberta. “Sens dubte ha sigut el projecte de major envergadura en matèria esportiva des que vam entrar en el govern de la població, per pressupost, però també per com hem organitzat la seua implementació”, comenta Bosch. “La gran afluència de persones usuàries registrada després de la posada en funcionament de les anteriors fases de la reforma ens confirma que vam encertar amb el disseny triat, que considere senzill, modern i funcional”, conclou.