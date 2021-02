La reforma del Parc de Bombers de El Saler, ha finalitzat esta setmana

Connect on Linked in

És el quart Parc de Bombers reformat en l’últim any i mig

La reforma del Parc de Bombers de El Saler, fonamental en la protecció del parc natural, ha finalitzat esta setmana, la pròxima s’incorporaran tots els bombers i bomberes a les noves instal·lacions en les quals s’ha habilitat una sala de crisi des de la qual es dirigiria una situació d’emergència màxima com un incendi forestal. Així mateix s’ha habilitat una zona perquè els efectius descontaminen en condicions òptimes els seus vestits d’intervenció, ja que en dividir-se en zones s’ha millorat la higienització. El parc de Bombers compta ara amb una nova zona coberta i s’ha realitzat una reforma integral del manteniment de tot el parc que ha afectat a totes les instal·lacions, especialment a la façana, gimnàs i distribució de zona de taquilles i de formació així com part de l’aixeteria.

Es tracta del quart parc de bombers que reforma la Regidoria de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València durant l’últim any i mig. Abans de El Saler, es van renovar les instal·lacions del Parc de l’Oest, Centre Històric i Campanar i estan pendents d’executar les importants reformes dels Parcs Nord i Central. “El compromís que adquirim va ser el de reformar tots els parcs de la ciutat i dotar del millor equipament la plantilla de bombers i bomberes de València” destaca Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València, que assenyala que esta reforma era “fonamental per a millorar les instal·lacions des de les quals es protegix el parc natural i a la seua població”.

El regidor també lamenta els anys d’abandó dels parcs de bombers en els governs del Partit Popular. “Hi ha instal·lacions que no s’havien reformat mai, mai pel PP i així no es pot prestar el millor servici de prevenció i extinció d’un incendi a València” criticava el responsable de Seguretat en el consistori, que destaca el gran esforç que s’està realitzant per a protegir el Parc Natural, amb estos treballs de millora al parc de bombers, així com amb les càmeres de vigilància que s’han instal·lat al parc natural monitorades des del parc del Centre Històric.