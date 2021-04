La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha visitat la biblioteca municipal de Benimàmet i Castellar l’Oliveral

Connect on Linked in

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha visitat la biblioteca municipal de Benimàmet – Teodor Llorente, juntament amb l’alcalde de Benimàmet, José García Melgares, per a revisar les instal·lacions i conéixer al personal tècnic. Igualment, la regidora ha visitat la biblioteca municipal de Castellar – l´Oliveral – Matilde Ramos, juntament amb l’alcaldessa Mercedes Alabau i la presidenta de l’associació de veïns i veïnes de Castellar – l´Oliveral, Empar Puchades, per a conéixer les activitats culturals i de dinamització que s’estan duent a terme, així com per a escoltar les propostes per al poble en matèria d’Educació i Joventut.

Ibáñez ha destacat que “les biblioteques municipals tenen un paper essencial perquè són autèntics centres dinamitzadors de la vida cultural dels nostres barris i pobles, així com un punt de trobada dels veïns i veïnes”.