Amb 22 concerts a l’Almodí del 22 de febrer al 19 de desembre de 2020

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, i el director del Palau, Vicent Ros, han presentat la segona edició del cicle “Cambra al Palau” que enguany està dedicat a la figura de Ludwig van Beethoven, amb motiu del 250 aniversari del seu naixement. Es tracta d’un cicle de 33 concerts amb músics de l’Orquestra de València, com d’altres vinculats a la ciutat i la Comunitat, que es desenvoluparà íntegrament a l’Almodí, des del 22 de febrer al 19 de desembre de 2020, amb un preu de 10 € i que conté tres àrees temàtiques ben determinades, les dos primeres específiques del geni alemany: “La Cambra de Beethoven”, les “Sonates per a piano de Beethoven” i “Música de Cambra”.



La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha mostrat la seua “satisfacció pel resultat artístic i d’assistència” de la primera edició. «Les dades el confirmen, hem tingut més de 3.000 assistents en les 24 actuacions programades, tant a la Sala Rodrigo com a l’Almodí”. Respecte al recinte gòtic, ha afegit que “no puc estar més satisfeta pel resultat, i és que els 9 concerts programats, han experimentat una molt positiva participació d’assistents, ja que al públic habitual s’han sumat altres oients tant nacionals com estrangers”.



Pel que fa a la programació de la segona edició, Tello ha indicat que “comptem amb 33 concerts, 9 més que l’edició passada i a més, amb programes que enguany responen a una cuidada planificació i temàtica que gira entorn a Beethoven i el seu aniversari”. Així mateix, ha destacat que en un total de 15 programes toquen músics de l’Orquestra de València i ha afegit que “tant per la bona resposta del públic, com per la necessitat per als nostres músics, com altres moltes raons, han fet que este cicle de Cambra al Palau, es convertisca en un dels pilars de la nostra programació, que sens dubte, volem afiançar en el temps”.



Per la seua part, el director del Palau de la Música, Vicent Ros ha subratllat que la integral de sonates de Beethoven “sols s’ha tocat una vegada en la història del Palau, i ara, després de 33 anys podrem escoltar-les de nou”. També ha destacat respecte a esta edició dedicada a Beethoven que “no volíem programar sols les seues grans obres, que també, sinó incloure unes altres menys conegudes, algunes amb diverses propostes interpretatives en les quals la tradició s’enriqueix de visions no convencionals”.



Per últim, el director titular de l’Orquestra de València, Ramón Tebar, ha transmés la importància de recuperar la presència de professores i professors de la formació simfònica en la música de cambra, així com donar suport a músics de la terra. Tebar ha mostrat la seua satisfacció per poder comptar amb Boris Giltburg “extraordinari pianista que és artista resident nostre, i això volem, que grans músics internacionals toquen amb els nostres, i que tinguen presència a València per a donar prestigi al Palau de la Música”.



“La Cambra de Beethoven” està integrada per 15 concerts, 11 de format tradicional i 4 d’ells amb un Beethoven experimental. Destaca la presència del pianista internacional Boris Giltburg el 28 de maig, artista resident del Palau de la Música, que interpretarà de Beethoven la Sonata per a piano núm. 23 i amb professores i professors de l’Orquestra el Quintet per a vents, així com el Quintet de cordes de Johannes Brahms.



Pels concerts de format tradicional desfilaran, a més, professores i professors de la formació simfònica valenciana i formacions com el Trio Iturbi, Jacobo Christiansen i el Duo Apellániz, Ensemble Scherzo de València, B3: Brouwer Trio i Muset Septet. Així mateix, en els quatre experimentals estaran els pianistes Lucca Chiantore, Germán Alcantara, Knut Jacques i Joana Gama amb la coreògrafa Tania Carvalho, i el Tropos Ensemble.



“Les Sonates per a piano de Beethoven” abasten la integral de les sonates beethovenianes. Seran interpretades per les i els pianistes Adolfo Bueso, Antonio Galera, Marisa Blanes, Pablo García-Berlanga, Marina Delicado, Aida Velert, Xavier Torres, Carlos Apellániz, Antonio Morant i Óscar Oliver.



“Música de Cambra” també està format per integrants de l’Orquestra i amb projectes i grups com Libert-Quartet, Basso Continuo, Zinger Septet, Finmark amb Joan Cerveró, Quinteto Cuesta, Naka Ima i Percussió I +.



Les professores i professors de l’Orquestra que hi participaran en tot el cicle són (violins): Anabel García del Castillo, Enrique Palomares, Raúl Arias, Esther Vidal, Jenny Guerra, Julio Imbert, Julio Pino i Casandra Didu. (Violes): Santiago Cantó, Traian Ionescu i Pilar Marín. (Violoncel·listes) Gustavo Nardi, David Forés, Mariano García i Iván Balaguer. (Contrabaixos) Javier Sapiña. Flautes: Anna Fazekas. (Oboés): Roberto Turlo. (Clarinets): José Vicente Herrera. (Fagots): Juan Sapiña i Ignacio Soler. (Timbaler) Javier Eguillor. (Trompes): María Rubio, Santiago Pla i Jesús Sánchez. (Percussió): Josep Furió i Lluis Osca.