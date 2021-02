Connect on Linked in

La nova capa informa de projectes de manteniment, construcció i rehabilitació del patrimoni municipal duts a terme des de 2015

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha informat de la posada en marxa d’un nou espai en el geoportal municipal per informar de totes les obres que es porten a terme a través del servici municipal d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics, responsable del manteniment, la construcció i la rehabilitació vinculades al patrimoni municipal. Entre la informació que s’hi recull hi ha també la dels grans projectes que es preparen en la ciutat, atés que este servici municipal també supervisa tots els projectes amb un pressupost superior als 500.000 euros.



En el marc de la transformació digital i les polítiques actuals de transparència, sorgix la iniciativa de desenvolupar una nova aplicació informàtica que ajude al servici municipal en la gestió del patrimoni municipal i a l’hora d’informar al respecte a la ciutadania. Amb el desenvolupament d’esta capa es pot accedir de manera autònoma a la informació sobre tots els projectes duts a terme des de 2015, així com de tots els grans projectes promoguts per l’Ajuntament i supervisats pel servici d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics. Entre la informació hi ha la ubicació de les actuacions en el mapa, en què consistixen els treballs, el pressupost destinat i qui ha executat l’obra, així com informació fotogràfica.



Notario ha destacat que esta iniciativa sorgix a partir d’un dels treballs finals de la quarta edició del Curs de Direcció Pública Local. “Fa quatre mesos vam encetar la cinquena edició d’este curs, amb 50 nous participants i ja comptem amb 200 responsables de servicis municipals amb esta formació en coneixements i habilitats directives i amb projectes finals per millorar l’administració local que s’apliquen directament en el dia a dia de l’Ajuntament, amb el benefici que això comporta tant per a la gestió —més moderna i eficaç— com per a la qualitat dels servicis que oferim a la ciutadania”, ha destacat Notario. “La implantació d’esta nova pestanya en el geoportal municipal amb informació destacada sobre projectes vinculats al patrimoni de tots els valencians i valencianes redunda en eixa millora de la informació i la transparència que procurem en tots els servicis municipals”, ha afegit.



La incorporació de la nova informació al geoportal s’emmarca en l’aposta per la digitalització que està desenvolupant l’Ajuntament de València. El projecte de ciutat intel·ligent té com a repte la modernització dels servicis municipals i la seua transformació digital amb l’objectiu de resoldre de manera eficaç i eficient les necessitats i desitjos de la ciutadania. La visió de futur de l’Oficina de Ciutat Intel·ligent (OCI) es focalitza en els projectes relacionats amb la gestió intel·ligent i el compliment de l’agenda urbana València 2030. En este sentit l’Ajuntament de València disposa en l’actualitat del geoportal municipal, on nombrosos servicis allotgen la seua informació georeferenciada per posar-la a l’abast de la ciutadania.



En este sentit, el regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, ha recordat que “el geoportal de València que vam renovar fa pocs mesos continua consolidant-se com una de les ferramentes més importants de l’estratègia smart city, ja que ens permet pintar sobre el mapa tota la informació que pot ser útil per a ciutadania, empreses i tots els agents de la ciutat”. A més, ha destacat que es continua amb esta iniciativa “sumant elements als més de 600.000 ja georeferenciats sobre mapes temàtics de la ciutat”. “Des d’Agenda Digital —ha afegit— continuarem treballant transversalment amb tots els servicis municipals per avançar en la transformació digital de la ciutat i dotar de ferramentes que fomenten la participació, la transparència i la utilització dels nostres recursos”.