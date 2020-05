Connect on Linked in

Maite Ibáñez: “Augmentarem la dotació pressupostària per consolidar una oferta extensa d’oci alternatiu a la ciutat”

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha lamentat les situacions que s’han produït als locals d’oci situats a La Marina i ha apel·lat “a la responsabilitat perquè no es produïsquen més actituds imprudents durant la desescalada del confinament, perquè no augmente el nombre de contagis”. És per això que ha avançat que junt amb el Consell de la Joventut de València (CJV) se treballa sobre un pla “d’oci alternatiu i saludable” per a les persones joves de la ciutat, tenint en compte la “nova normalitat”.



Este és un dels acords als que ha arribat en la reunió que ha mantingut amb els representats d’este òrgan de participació juvenil, amb els que ha coincidit en demanar que no es “estigmatitze” el comportament de la gent jove com “irresponsable”. “El que ha passat a La Marina no representa la majoria de la joventut valenciana, que està demostrant una gran responsabilitat i un comportament exemplar”, ha ressaltat la regidora de Joventut.



L’edil ha explicat que el Servici de Joventut treballa en oferir més alternatives d’oci juvenil, com tallers o el programa Cultura Jove, orientat a promoure i facilitar l’accés de les persones joves a una programació cultural variada, i que va a tenir una major dotació pressupostària en la pròxima edició. “L’objectiu és consolidar una oferta extensa d’oci alternatiu a la ciutat, que incloga diferents edats i perfils”, ha incidit Ibáñez.



Per la seua banda, des del CJV, la seua presidenta Ana Domínguez, ha fet una crida a “la responsabilitat de tota la població” a l’hora de respectar les mesures d’higiene i distanciament social recomanades per evitar el contagi de virus. Des de l’òrgan condemnen els “comptats casos” d’irresponsabilitat que ”no poden tirar per terra l’absoluta exemplaritat que les persones joves demostren des de l’inici de la pandèmia”.



La presidenta de la plataforma juvenil ha demanat al govern municipal “potenciar el desenvolupament d’un pla d’oci alternatiu i saludable” per a les persones joves de la ciutat, tenint en compte la “nova normalitat” i les limitacions que s’espera que tindran lloc durant els pròxims mesos, especialment amb l’arribada de l’estiu.