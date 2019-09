La regidora de Mobilitat de Xirivella demana a Grezzi explicacions sobre el carril-bici de l’Avinguda del Cid

Connect on Linked in

Xirivella, Alaquàs i Aldaia demanen al regidor de Mobilitat de València una trobada per a concretar el projecte



Els col·lectius i associacions de Xirivella, recolzats per l’Ajuntament, porten temps reivindicant una millora de les connexions per als vianants i ciclistes amb el seu entorn, i especialment amb la ciutat de València. Enguany torna a organitzar-se, amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Marxa Ciclista Reivindicativa per a reclamar, per quarta edició consecutiva, una connexió “segura i de fàcil accés” amb la xarxa de carrils-bici de la gran urbs. Els participants eixiran de l’IES Ramon Muntaner i es dirigiran, creuant el pont sobre el nou llit del Túria, a la Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. S’uniran també diversos col·lectius de València i de Torrent. En arribar a la Ciutat Administrativa es desplegarà una pancarta al·lusiva a la Marxa i es verbalitzaran les reivindicacions. La tornada es farà seguint el mateix itinerari.



Segons Karin Jansen, regidora de Mobilitat de Xirivella, “aquesta reivindicació és un dels eixos polítics més importants d’aquest mandat”. Per a la regidora és “molt important que diversos col·lectius vinguen a unir-se a aquesta reivindicació amb la qual volem sumar quantes més persones millor”. El protagonisme, segons Jansen, “recau sobre les persones i no sobre les institucions”. L’anunci del regidor de Mobilitat de València, Giusseppe Grezzi, d’un “projecte en tramitació” per a la construcció de l’esmentat carril-bici, sorprén a la regidora. “És cridaner que Grezzi diga un dia abans de la mobilització que està acabant la tramitació del projecte, en lloc de convocar els representants dels municipis afectats i ensenyar-los el projecte. No és seriós, i ens temem que té com a objectiu provocar certa desmobilització”, afirma Jansen. “Ens ve prometent el mateix des del 2016 i amb la mateixa excusa de manca de pressupost, mentre no para d’inaugurar altres carrils.bici. No volem solucions temporals nyaps. Volem que el carril segregat que s’està executant en un tram de l’Avinguda del Cid es perllongue per a connectar els nostres municipis”, sentencia la regidora.



La Setmana Europea de Mobilitat dóna peu a altres activitats a Xirivella. Diumenge, 22 de setembre, el municipi celebra el Dia Sense Cotxes. L’Ajuntament ha subvencionat 2.000 bitllets d’autobús gratuïts per a conscienciar la població de la importància d’utilitzar el transport col·lectiu.