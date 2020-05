Connect on Linked in

La regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, ha informat que les obres de la casa consistorial de Cases de Bàrcena es reprenen. “A poc a poc, Cases de Bàrcena camina cap a la normalitat. Fins al moment, és l’únic poble de València que no compta amb un espai propi per a la seua Alcaldia. Però està a punt de deixar de ser-ho. Des de l’Ajuntament de València hem représ les obres de rehabilitació d’un edifici que serà dedicat a este menester”.



Per la seua part, l’alcalde de Cases de Bàrcena i Mauella, Javier Riera, ha destacat que “si bé l’anterior mandat vam posar fi a l’anomalia de Cases de Bàrcena per ser l’únic poble de la ciutat que no disposava de cap espai municipal, ara acabem també amb la disfunció de no tindre un Ajuntament en condicions”.