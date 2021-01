Connect on Linked in

Isabel Lozano: “El 2021 renovem el nostre compromís amb este projecte amb mig milió d’euros més i ampliant-lo a entitats jurídiques”



La regidora de Vivenda de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha donat a conéixer més detalls de les vivendes que han entrat en el primer programa Reviure. Es tracta del programa de reforma de vivendes buides a càrrec de l’Ajuntament de València a canvi que isquen a lloguer assequible. Així, Lozano ha avançat que hi ha vivendes en els districtes de Marítim (Albors), Russafa (Russafa), Ciutat Vella (la Xerea), Exposició (Benimaclet), Patraix (Safranar i Sant Isidre), Trànsits (les Tendetes) i Abastos (Nou Moles).



D’esta forma, exceptuant els Pobles de València, el conjunt de les grans zones en què es divideix la ciutat es beneficiaran d’este programa municipal que s’ha posat en marxa per primera vegada a València per fomentar el lloguer assequible en vivendes que estaven buides i sense cap ús a través d’una subvenció de 20.000 euros de l’Ajuntament per a reformar la vivenda.



“El resultat d’esta convocatòria del programa Reviure s’ha saldat amb un total de 9 vivendes que estaran en lloguer assequible a la ciutat de València. Estem ja preparant la segona convocatòria del programa en la qual obrim el ventall de possibilitats perquè també les entitats jurídiques podran oferir vivendes al programa. Volem continuar apostant pel programa Reviure, ja que és una via més per tal de garantir una vivenda digna i assequible a la ciutat de València”, ha detallat la regidora Lozano.



El pisos que han entrat a formar part d’esta primera convocatòria tenen diversitat de característiques. Al carrer Aben Al Abbar (Albors) hi ha un pis de 105 metres quadrats que tindrà un cost mensual de 492 euros. A Russafa, trobem una vivenda en Literat Azorín de 135 metres quadrats amb un cost de 625 euros mensuals, i altre a l’Avinguda Germanies de 142 metres quadrats per 718 euros. A Poeta Liern (la Xerea) una vivenda de 79 metres quadrats per 310 euros. D’altra banda, a Cuenca Tramoyeres (Benimaclet), un pis de 59 metres quadrats tindrà un cost de 270 euros.



També hi ha dos vivendes a Patraix, una a Jacinto Labaila (Safranar) de 64 metres quadrats per 300 euros mensuals i altra a Nicolau Primitiu Gómez Serrano de 133 metres quadrats per 613 euros. En el carrer Calarredes (les Tendetes) un pis de 73 metres quadrats per 293 euros i, finalment, al carrer Lorca (Abastos) un habitatge de 98 metres quadrats per 456 euros mensuals.



NOVETATS PER AL 2021



La regidoria de Vivenda renova el seu compromís amb este programa per al present any en què tornarà a reservar mig milió d’euros per a la reforma de vivendes de particulars però, com a novetat, ampliant la convocatòria també a entitats jurídiques amb l’objectiu de poder cobrir el màxim nombre de vivendes possible.