La regidora d’Educació ha presentat l’agenda escolar

La regidora d’Educació i Infància, Maria Calvo, ha presentat al saló de plenaris de l’Ajuntament d’Alzira l’Agenda Educativa Ciutat Alzira 2019-2020. Esta agenda educativa oferix quasi tota l’oferta educativa

municipal que complementa el currículum formatiu oficial dels centres educatius, la qual cosa permet una millor organització del treball docent per als mateixos centres escolars i aporta una millor perspectiva del potencial educador a Alzira.



L’objectiu fonamental d’esta agenda és fer arribar a l’alumnat, professorat, mares i pares les activitats i propostes que s’oferixen des de la Regidoria d’Educació i Infància. Activitats que els mateixos centres docents també han sol•licitat o suggerit.

Maria Calvo, regidora d’Educació i Infància, ha destacat que “l’Agenda Educativa de la Ciutat d’Alzira és una ferramenta per a facilitar als professors, a les famílies i als docents el recull d’activitats educatives d’associacions i de l’Ajuntament. A més, este any com a novetat l’Agenda Educativa s’ha fet en format digital per tal de facilitar la busca del material i l’estalvi del paper”.