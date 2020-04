La regidora d’Espai Públic de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, informa a la FEHV de quines mesures s’adoptaran per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus

Print This Post

La regidora d’Espai Públic de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, s’ha reunit hui amb representants de la Federació Empresarial d’Hostelereia de València per traslladar quines mesures posarà en marxa l’Ajuntament en tot allò que afecta a les terrasses de bars i restaurants amb la intenció de pal·liar els efectes derivats de la covid-19.



Així, Beamud ha explicat que des de l’Ajuntament de València “hi ha el compromís de treballar per facilitar tot allò que siga possible en la tornada a la nova normalitat als bars i restaurants de la ciutat”. I al mateix temps ha recordat que “açò s’ha de conjuminar de manera irrenunciable amb els drets veïnals com és el dret fonamental al descans”.



Així, Beamud ha garantit que l’ordenança actual no es modificarà en quant a horaris i es mantindran les hores establertes en l’actualitat per al tancament de les terrasses, en pro de garantir que les persones que viuen en barris amb una forta concentració de locals d’oci puguen també descansar.



D’altra banda, la regidora s’ha compromés a agilitzar la concessió de noves llicències de terrassa -garantint sempre que es complisquen les normes que marca l’ordenança municipal del domini públic- i ha recordat que l’Ajuntament de València ja ha incorporat un nou tècnic a l’equip de persones que treballa en l’elaboració dels informes de terrasses.



De fet, des del 14 de març fins al 24 d’abril s’han elaborat un total de 31 resolucions de les quals 23 són autoritzacions de concessió de noves terrasses i hi ha un total de 83 encàrrecs de passar a pintar terrasses, que es podran fer quan acabe l’estat d’alarma.



A més, des la regidoria es farà un canvi per a incentivar encara més l’agilització en la concessió de nous permisos i, una vegada realitzat l’informe favorable per part dels tècnics, es procedirà a pintar la terrassa (sense haver d’esperar a tindre la resolució final, un tràmit administratiu que sol tardar més en arribar).



D’altra banda, en entorns per a vianants o en els Pobles de València (pedanies) l’Ajuntament es compromet amb la FEHV a que seran els tècnics municipals els que elaboraran directament els projectes per a evitar dilatar els temps de tramitació amb successius requeriments de subsanacions als projectes, ja que solen ser més complicats d’elaborar per estar en entorns BIC.



Beamud també ha recordat que ara per ara les taxes per ocupació de domini públic estan suspeses i s’ha compromés a estudiar amb la delegació d’Hisenda la possibilitat de poder allargar esta suspensió de taxes durant un període de temps més llarg.



Igual que amb els horaris de tancament, Beamud s’ha compromés a que els plans especials duts a terme en alguns barris saturats de locals d’oci es mantindran. Així, tots els plans activats en llocs com Russafa o el Carme, amb protestes veïnals pel soroll, es mantindran actius; de forma que es garantisquen els drets a l’oci i al descans.



No obstant, Beamud s’ha mostrat partidària de reemprendre les meses de treball conjunt entre veïnat i hostalers per als nous plans especials que s’hagen d’aprovar en el futur.