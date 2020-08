Connect on Linked in

La regidora Lucía Beamud s’ha reunit hui amb la Federació d’Associacions de Veïns de València, després de la trobada del dilluns amb entitats d’hostaleria de la ciutat

La regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, s’ha reunit este dimecres amb una representació de la Federació d’Associacions de Veïns de València, una trobada que es produeix en el context de la reunió mantinguda dilluns passat amb diferents entitats d’hostaleria de diàleg i consens sobre la gestió de l’oci nocturn a la ciutat.

Beamud ha expressat la «preocupació» de l’Equip de Govern davant la situació actual d’extensió de la pandèmia «perquè veiem que hi ha cada vegada més casos de malalts de COVID-19», ha explicat. Per això, «volem impulsar una sèrie de mesures sempre des del diàleg i el consens», ha afegit la delegada, en la mateixa línia que ja va assenyalar l’alcalde Joan Ribó dies arrere, sobre la importància de propiciar iniciatives per a previndre i atallar l’extensió dels contagis de cara tant a protegir la salut de la ciutadania, com a facilitar el sosteniment de l’activitat econòmica.

En la mateixa línia que assenyalava dilluns passat amb les entitats empresarials d’hostaleria, la regidora ha subratllat «la importància de posar en marxa l’acord aconseguit en ple de febrer de 2019 sobre l’Observatori de l’Oci i del Turisme, un observatori molt important perquè pot encapçalar el model que volem tindre d’oci turisme, per a poder posar en marxa una sèrie d’iniciatives molt importants per a la ciutat de València».

La reunió ha comptat amb la presència de la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de València, María José Broseta, i diversos membres de la directiva de l’entitat. Dilluns passat, la regidora es va reunir amb les entitats FOTUR, Coordinadora d’Oci i Hostaleria de València, i Federació d’Hostaleria CV.