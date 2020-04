La regidora d’Esport desmenteix que s’estiga utilitzant el Pavelló per a imprimir els dorsals de la Marató Solidària

Connect on Linked in

La regidora d’Esport de l’Ajuntament de Sueca, Celia Beltrán, lamenta la situació de confusió provocada en la ciutadania després de les declaracions que ahir va realitzar el portaveu de Compromís, Salvador Giménez, a Sueca TV. En la seua intervenció, Giménez critica, segons les seues paraules, que el govern local utilitze el Pavelló Cobert de la ciutat per a recollir les aportacions de la ciutadania que vulga participar en la Marató Solidària del pròxim 2 de maig, així com que s’utilitze esta instal·lació per a imprimir els dorsals dels participants que no poden fer-ho en els seus domicilis.



Beltrán ha mostrat el seu malestar, ja que “les crítiques no tenen fonament. No és veritat que s’estiga gastant el Pavelló per a estes finalitats. Han volgut utilitzar una iniciativa que es va contemplar en un principi, de manera informal, (per a ajudar a la ciutadania, que ens ho havia demanat, a inscriure’s i obtindre el seu dorsal), però que es va descartar de seguida després de les recomanacions de la Policia Local. Amb la seua desencertada actuació han confós a la ciutadania, que ara s’està desplaçant al Pavelló, malgrat les mesures de confinament, i es troben que no poden inscriure’s. Això és el que han provocat amb les seues crítiques infundades; que, d’altra banda, no sé d’on s’han tret, ja que esta proposta es va comentar en un grup de whatsapp que tenim amb els clubs esportius per a coordinar l’esdeveniment, però no es va arribar a publicar, en ser descartada, en cap xarxa social o pàgina web ni de l’Ajuntament, ni de la Regidoria d’Esport, ni del projecte Reviscolem Sueca”.