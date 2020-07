Connect on Linked in

Bernabé: “Som conscientes que necessiten estes subvencions perquè estan en una situació de dificultat per la pandèmia i volem ajudar-los directament”

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, ha informat este matí en roda de premsa dels resultats de l’enquesta realitzada als clubs de la ciutat sobre la seua situació econòmica. Un qüestionari que ha estat “clau” per a l’elaboració de les noves bases extraordinàries de les subvencions als clubs esportius de València, que ja han estat aprovades i que seran publicades esta mateixa setmana, amb motiu de la COVID-19. Bernabé ha fet una crida als clubs perquè “opten a estes ajudes, perquè després de realitzar un estudi som conscients que necessiten estes subvencions perquè estan en una situació de dificultat per la pandèmia i volem ajudar-los directament”.

En la passada Junta de Govern Local es va donar llum verda a la publicació de les noves bases de subvencions i ajudes als clubs esportius de la ciutat de València. Unes bases “extraordinàries” ja que han estat motivades per la crisi de la COVID-19 i que Bernabé ha explicat que “han fugit de la concurrència esportiva en la qual estàvem convocant en els últims anys. Els clubs de la nostra ciutat han sofert una aturada dràstica en la seua activitat i per tant era absolutament impossible que es pugueren presentar a la concurrència esportiva tal com nosaltres l’enteníem”. És per això que el consistori, ha optat per destinar la partida de més d’1 milió d’euros que s’anava a emprar en les subvencions per concurrència esportiva a les entitats i clubs esportius per a pal·liar les conseqüències de la pandèmia ja que “gran part d’estos diners anava a quedar-se sense donar-se als clubs perquè no anaven a poder presentar els projectes”.



“En ser conscients d’esta situació, no volíem que al final tenint la possibilitat de tindre estos diners els clubs el perderen en una situació que s’anaven a veure afectats econòmicament. Per això vam decidir canviar les bases d’esta convocatòria d’ajudes”, ha remarcat Bernabé. Unes noves bases que, tal com ha comentat la regidora d’Esports, s’han inspirat en les respostes “d’una enquesta que elaborem i remetem a tots els clubs de la nostra ciutat perquè foren ells els qui ens digueren quins eren els seus principals problemes en este moment, generats per la COVID-19, i així poder ajustar al màxim les bases que nosaltres anàvem a treure”. Un qüestionari que va ser enviat als clubs el mes de maig passat i en el qual segons l’edil “preguntàvem sobretot quina era la seua situació actual com a club i quina era la seua previsió de pèrdues” i “els resultats de les quals no eren per a res positius”.



RESULTATS ENQUESTA I REQUISITS BASES EXTRAORDINÀRIES



Pel que respecta als resultats llançats pel qüestionari als clubs esportius de la ciutat de València, Bernabé ha destacat que “la mitjana de pèrdues era de 16.000 euros per club que han deixat de percebre per les aportacions que realitzaven els propis socis i que han deixat de pagar per no haver-hi activitat”. Així mateix, la regidora ha subratllat que “més del 60% dels clubs tenien personal assalariat, dels quals més del 60% han hagut de portar-los a ERTE, tant totals com parcials”. Una altre de les dades que sobresurten de l’enquesta és que més del 85% dels clubs tenien unes despeses fixes que, com ha indicat Bernabé, “havien d’afrontar amb una pèrdua absoluta d’ingressos per part dels socis”. Una situació que va comportar com ha apuntat la regidora al fet que “vam decidir ràpida i immediatament assumir des de la Fundació Esportiva Municipal (FDM) les despeses corrents que tenien els clubs en les nostres instal·lacions esportives: llum, aigua i gas”. “Els hem demanat que ens passen les factures i rebuts perquè nosaltres li ho puguem reemborsar”, ha afegit.



Pel que fa a les noves bases extraordinàries, que Bernabé ha incidit que “hem intentat ajustar al màxim segons els resultats de l’enquesta”, es valoraran els següents elements per part dels clubs o entitats esportives: el nivell de competició; tenir contractes laborals de personal que intervé directament en l’activitat esportiva; posseir una estructura completa de formació, amb escoles esportives i totes les categories d’escoles en este moment actives; els que hagen adoptat mesures amb motiu de la COVID-19 pel reinici de l’activitat; i els que tinguen una línia femenina i aposten per la inclusió de persones amb discapacitat, entre altres. Sobre el termini de sol·licitud, Bernabé ha assenyalat que s’obrirà quan es publique en el BOP i que “notificarem a tots els clubs des de la FDM per a indicar-los que es poden presentar”.