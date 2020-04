la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, apel·la a la responsabilitat de la ciutadania perquè isca a córrer en les rutes que corresponen a la seua zona de residència

Connect on Linked in

La Fundació Esportiva Municipal ha habilitat 16 circuits per a córrer distribuïts per tota la ciutat amb l’objectiu que dissabte que ve les persones que vulguen reprendre la pràctica esportiva “puguen reprendre-la amb totes les mesures de seguretat recomanades”, tal com ha informat hui la regidora d’Esports, Pilar Bernabé. Esta mesura s’ha adaptat “en sintonia amb les mesures anunciades pel Govern d’Espanya que permeten la pràctica d’activitats físiques a l’aire lliure que no impliquen contacte personal”.



La regidora ha fet una crida a la “responsabilitat” per a seguir “les recomanacions que garantisquen la pràctica segura d’esports individuals a l’aire lliure, reduint al mínim els possibles riscos de contagi”. Així, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions en un dels principals espais esportius, el llit del riu Túria, que s’estén al llarg dels seus 9 quilòmetres, s’han habilitat altres recorreguts en funció de la proximitat a la zona de residència.



Els nous recorreguts se situaran en zones d’horta en barris com Campanar, Benicalap i Torrefiel; entre Alboraia i la Politècnica o la Punta. També es podrà córrer pel Passeig Marítim o l’arena de la riba de les platges urbanes. Uns altres dels espais seran La Marina, la Ronda Nord i Sud, l’avinguda Blasco Ibáñez fins a la façana marítima. Igualment, els diferents parcs de la ciutat i altres zones que es poden consultar en el mapa que ha creat la Fundació Esportiva. En total, aquestes noves rutes sumen al voltant de 35 km als 10 amb els quals compta el llit del Túria.



“Totes aquelles persones que isquen a córrer pel llit han de recordar que el Circuit 5K s’use en un únic sentit en direcció cap a la Ciutat de les Arts i Ciències amb l’objectiu d’evitar els encreuaments de corredors i reduir els contactes. Per aquest motiu, el Circuit 5K comptarà amb una nova senyalística, en les quals es recomanarà la distància mínima de separació de 10 metres entre corredors i s’avisarà a aquells que vagen en sentit contrari al permés. Així mateix, els qui vagen en direcció cap al parc de Capçalera hauran de córrer pel marge dret del llit.



Quant a la distància que cal mantindre, ha indicat que “com a mínim ha de ser de quatre metres” i “l’aconsellable és de 10”. “En cas que no es vaja a avançar al corredor de davant, es recomana situar-se en un lateral per a evitar estar en línia recta respecte a la seua esquena”, ha puntualitzat.



Així mateix, ha indicat que és preferible “no utilitzar les fonts públiques pel que aconsella que totes les persones porten la seua pròpia aigua”. D’altra banda, ha remarcat que “no està permesa la pràctica d’activitats en zones d’ús comú com ara els parcs bio saludables, de fitness o de mobiliari urbà”. En aquesta línia ha advertit que es recomana que “no es facen exercicis que suposen estar tombat en el sòl, ja que aquests poden realitzar-se a casa”.



Pilar Bernabé ha demanat que “s’extremen les precaucions en dies amb molt de vent, ja que aquestes condicions atmosfèriques faciliten la propagació del virus a través de l’aire”. En relació amb la roba esportiva, ha manifestat que és aconsellable “deixar-la en una bossa abans d’entrar a casa i no tornar a utilitzar-la sense abans haver sigut llavada per a realitzar exercicis físics en els seus domicilis”.



Finalment, ha incidit en “la importància de cuidar i protegir al màxim el sistema immunològic personal com a barrera de contenció enfront del virus, per la qual cosa es desaconsella una pràctica excessiva d’exercicis físics que puga afeblir aquestes defenses”.



Així mateix, ha informat que aquesta vesprada mantindrà una reunió amb tots els clubs de corredors de la ciutat per a “traslladar-los les recomanacions i col·laboren amb l’Ajuntament en la sensibilització de totes aquelles persones que eixiran a córrer perquè siguen responsables i seguisquen totes les indicacions”.