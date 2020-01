Connect on Linked in

La regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha assistit hui a la sessió informativa del nou Servici ‘REPARA’, iniciativa de l’Ajuntament de València en la lluita contra la violència de gènere que promou el treball amb els homes amb perfil agressor com a mesura de protecció. En la conferència, que ha tingut lloc a la Sala del Museu de la ciutat, Beamud ha explicat les característiques de ‘REPARA’, que està en funcionament des de fa unes setmanes, així com els procediments de derivació i cooperació proposats.



Es tracta d’un servici que l’Ajuntament de València implanta per primera vegada, tal com ha recordat la regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, qui ha incidit en què l’objectiu és “generar i oferir un tractament psicosocial per al foment de les noves masculinitats, dirigit a eliminar conductes i actituds que impulsen i provoquen la violència de gènere”. Amb el programa es pretén, segons Beamud, “millorar les relacions de parella, que han de ser lliures de coacció, de submissió i de dominació”. A la sessió informativa han acudit representants de diversos sectors de la Conselleria de Sanitat com a treballadors i treballadores socials, mèdics i mèdiques, i infermers i infermeres, entre altres.



El servici es realitza en el Centre Social de Patraix, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores, i els dimecres també de 16.00 a 20.00 hores, amb psicòlegs especialitzats. Encara que principalment es tracta d’intervencions grupals, també hi ha disponible un pla motivacional individualitzat en el qual es treballaran amb les característiques personals de cada usuari. Així mateix, ‘REPARA’ establix un període posterior d’un any en què els interessats podran acudir de nou al programa de manera complementària.



La regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, ha reiterat l’increment de recursos municipals que es dediquen a les polítiques d’igualtat. Mentre que en 2014 els pressupostos disponibles eren de 379.000 euros i el nombre d’empleats municipals dedicats a això ascendia a 13 persones; en 2019 la inversió s’ha incrementat fins a aconseguir els 817.000 euros i el personal també s’ha ampliat fins a les 30 persones.