La regidora Maite Ibáñez, la periodista Carmen Velasco i l’artista Mario Rabasco, en WebinarsLaNau

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibañez, dialogarà dilluns que ve, dia 22 de juny, a les 19 hores, amb la periodista Carmen Velasco en una nova sessió de WebinarsLaNau.

Amb el títol ‘Cultura post-Covid a València’, reflexionaran sobre com ha afectat la ‘nova normalitat’ a la cultura. El coronavirus ha obligat a tancar teatres, biblioteques i institucions culturals. Tres mesos després de l’aturada, l’art comença a recuperar el ritme. Quines són les lliçons que deixa el confinament en la cultura i en la gestió cultural? De quina forma canviarà la cultura en els pròxims mesos? Aquestes són algunes de les qüestions que s’abordaran en la sessió.

Amb tot, no és l’únic webinar que el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València organitzarà la setmana vinent, ja que el divendres 26 de juny, a les 12 hores, l’artista, fotògraf i professor de l’EASD de València, Mario Rabasco, dialogarà amb el vicerector Antonio Ariño sobre l’articulació de l’espai íntim, personal, social i públic i les seues repercussions a través de l’ús de la proxèmica com a metodologia en fotografia.

Mario Rabasco Peiró és doctor en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Entre els seus treballs de recerca més rellevants, destaquen la seua tesi doctoral titulada La representación del espacio en la obra fotográfica de Koldo Chamorro: la proxémica como metodología i els treballs El gran angular en fotografía i Técnica y estética en el reportaje fotográfico de William Klein, entre altres. Durant cinc anys va ser professor en el màster de Fotografia de l’Escola de Disseny ELISAVA (Barcelona). En l’actualitat, exerceix com a professor titular de Fotografia i Creació Audiovisual a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD) i en el màster de Fotografia, Art i Tècnica de la Universitat Politècnica de València. El seu últim treball com a artista publicat és Espais Contingents. Estudi visual sobre la Universitat de València.

Connecta’t a WebinarsLaNau

Totes les sessions de WebinarsLaNau són gratuïtes i requereixen inscripció en http://www.uv.es/webinarslanau. Tots els webinar es poden recuperar posteriorment des de Canal YouTube del Centre Cultural La Nau.

‘WebinarsLaNau: Converses ciència, evidència i raó’ es tracta d’una iniciativa impulsada pel Vicerectorat de Cultura i Esport, a través de l’Observatori Cultural, que pretén promoure la reflexió, la conversa i el debat a través de webinars gratuïts per al públic en què s’aborda la situació dels diversos sectors culturals. En aquestes sessions intervenen tant representants públics, que analitzen les polítiques culturals locals, provincials i autonòmiques, com professionals del sector cultural procedents de diferents àmbits: les arts escèniques, l’audiovisual o el disseny, entre altres, afectats per la Covid-19.