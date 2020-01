La Regidoria d’Acció Social lliura els certificats del curs per a cuidadors i cuidadores no professionals de persones dependents

Connect on Linked in

La Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Sueca ha entregat este matí els certificats acreditatius del curs que ha oferit per a Cuidadors No Professionals de persones dependents, dins del Servei de Promoció de l’Autonomia, tal com estableix la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Un dels requisits dels cuidadors no professionals que estableix la normativa aplicable, és acreditar una formació específica en matèria de cures a persones dependents, o bé comprometre’s a realitzar-la.

L’objectiu és garantir una qualitat de les cures de la persona en situació de dependència en el seu entorn, i cuidar al cuidador dotant-li de les eines necessàries de suport i formació. Per a això, el Servei Municipal d’Atenció a la Dependència de l’Ajuntament desenvolupa estes accions formatives en funció de les necessitats.



Les persones destinatàries d’este curs de formació, amb una duració de 25 hores, han sigut els cuidadors i cuidadores no professionals de persones en situació de dependència, reconeguts com a tals en la resolució del Programa Individual d’Atenció (PIA), per la qual es concedeix la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar.

Els objectius d’esta acció han sigut: facilitar coneixements bàsics als cuidadors; l’aplicació d’estratègies per a millorar l’autonomia personal de les persones dependents; oferir informació sobre productes de suport; i facilitar un suport emocional a les persones cuidadores a través d’actuacions d’autocura.

Amb l’acte d’este matí, s’ha pretés oferir un reconeixement als cuidadors i cuidadores de les persones dependents que han fet l’esforç d’acudir a esta acció formativa. La regidora d’Acció Social, Manoli Egea, encarregada d’entregar els certificats, ha agraït a tots i totes la seua participació i els ha desitjat “que este curs haja sigut de gran utilitat i vos ajude, si així ho desitgeu, a continuar formant-vos en este àmbit”.

Així mateix, amb la publicació de la Resolució de 20 de novembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es crea a la Comunitat Valenciana un cens de persones cuidadores en l’entorn familiar, l’objectiu és, a més, que el cuidador o cuidadora puga accedir a un programa formatiu que els permeta obtindre una qualificació professional que facilite la seua inserció laboral com a Cuidador/a o Gerocultor/a, Auxiliar d’ajuda a domicili o Assistent Personal.